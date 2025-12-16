Misterio en la Quinta de Olivos: quién fue la última persona que murió en la residencia presidencial

La muerte del soldado Rodrigo Gómez (21), quien cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos , nos trae a la memoria la última persona en morir en la residencia presidencial.

Se trata del tres veces presidente Juan Domingo Perón , quien falleció el 1 de julio de 1974. Si bien las circunstancias son radicalmente distintas, hay una llamativa coincidencia: ambos eran militares.

Perón, quien había asumido su tercera presidencia menos de un año antes a la edad de 78 años, enfrentaba serios problemas de salud, principalmente afecciones cardíacas y una bronquitis severa que se había agravado en las semanas previas a su deceso.

Durante sus últimos días, la salud del presidente se deterioró rápidamente. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que lo asistía permanentemente en la residencia presidencial, su condición empeoró de manera irreversible. El 1 de julio, se emitieron varios partes médicos a lo largo de la mañana que daban cuenta de una crisis cardíaca progresiva y un paro cardiorrespiratorio irreversible, que finalmente provocaron su fallecimiento a las 13:15 horas.

El anuncio oficial fue realizado poco después por su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, desde la misma residencia de Olivos, quien asumió la presidencia de la Nación de acuerdo con el orden constitucional.

La muerte de Rodrigo Gómez

Un compañero fue quien vio el cuerpo del joven en una posición extraña, por lo que alertó a la unidad médica presidencial. Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes. Los médicos constataron el fallecimiento del soldado.

Quinta de Olivos soldado muerto El soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga. X

Junto al cuerpo de Gómez, encontraron una carta en la que manifestaba atravesar una compleja situación económica. Según informó Infobae, el perfil comercial y crediticio del efectivo registraba deudas por un monto cercano a los dos millones de pesos, distribuidas entre varios bancos y entidades financieras.

El caso se encuentra en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. Se determinó que el disparo que terminó con su vida fue realizado con una FAL. En las próximas horas, se llevará a cabo la autopsia al cuerpo del joven.