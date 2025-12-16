Qué dice la carta que encontraron junto al cuerpo del soldado que murió en la Quinta de Olivos
En el escrito, el efectivo del personal militar manifestaba atravesar una compleja situación económica.
La muerte del soldado Rodrigo Gómez (21) en la Quinta de Olivos, mantiene en vilo al país. La principal hipótesis apunta a que el joven se habría suicidado. Según trascendió, junto a su cuerpo hallaron una carta en la que manifestaba atravesar una compleja situación económica.
Dicho mensaje estaría dirigido tanto a sus compañeros como a sus familiares. Aparentemente, en la carta, Gómez expresaba su preocupación por las deudas contraídas.
Según reveló Infobae, el perfil comercial y crediticio del efectivo registraba deudas por un monto cercano a los dos millones de pesos, distribuidas entre varios bancos y entidades financieras.
Quién era el soldado Rodrigo Gómez
Se trata de un joven de 21 años, oriundo de Misiones, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. El soldado formaba parte del personal asignado a la custodia de la principal residencia oficial del presidente Javier Milei.
Un compañero fue quien vio el cuerpo del joven en una posición extraña, por lo que alertó a la unidad médica presidencial. Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes. Los médicos constataron el fallecimiento del soldado.
El caso se encuentra en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. Se determinó que el disparo que terminó con su vida fue realizado con una FAL. En las próximas horas, se llevará a cabo la autopsia al cuerpo del joven.