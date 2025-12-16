Qué dice la carta que encontraron junto al cuerpo del soldado que murió en la Quinta de Olivos

En las próximas horas, se llevará a cabo la autopsia al cuerpo del joven.

La muerte del soldado Rodrigo Gómez (21) en la Quinta de Olivos, mantiene en vilo al país. La principal hipótesis apunta a que el joven se habría suicidado. Según trascendió, junto a su cuerpo hallaron una carta en la que manifestaba atravesar una compleja situación económica.

Dicho mensaje estaría dirigido tanto a sus compañeros como a sus familiares. Aparentemente, en la carta, Gómez expresaba su preocupación por las deudas contraídas.

Según reveló Infobae, el perfil comercial y crediticio del efectivo registraba deudas por un monto cercano a los dos millones de pesos, distribuidas entre varios bancos y entidades financieras.

Quién era el soldado Rodrigo Gómez Se trata de un joven de 21 años, oriundo de Misiones, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. El soldado formaba parte del personal asignado a la custodia de la principal residencia oficial del presidente Javier Milei.

Quinta de Olivos soldado muerto El soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga. X Un compañero fue quien vio el cuerpo del joven en una posición extraña, por lo que alertó a la unidad médica presidencial. Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes. Los médicos constataron el fallecimiento del soldado.