Quién era el suboficial del Ejército que también se habría suicidado en Corrientes

Un suboficial del Ejército fue encontrado muerto en un cuartel ubicado en Monte Caseros, provincia de Corrientes . El hallazgo ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles dentro del Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO), aunque su desaparición se había reportado durante la jornada del martes.

Este hecho trascendió al día siguiente de que se confirmara la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos , que también se habría suicidado.

El suboficial fue identificado como Juan Javier Pereyra, de 48 años , y nacido en San Jaime de la Frontera, provincia de Entre Ríos. Pereyra estaba viviendo en el barrio militar Monte Caseros y trabajaba en el Regimiento de esa localidad.

Según detalló la prensa local, era un destacado maratonista y también se desempeñó durante un tiempo como árbitro de la Liga de Fútbol regional en Chajarí, donde vivió muchos años. Además, era muy conocido en Entre Ríos y Corrientes por su participación en competencias regionales, nacionales e internacionales.

Según informó el diario Corrientes Hoy, el personal de Gendarmería Nacional está investigando las causas de la muerte y las circunstancias. Por el momento, se cree que pudo tratarse de un suicidio.

La investigación del caso quedó a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que a su vez dio intervención al fiscal provincial de Monte Caseros. El Ejército Argentino informó que "en forma paralela, se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes en el ámbito militar".

Las autoridades militares se pusieron a disposición para los requerimientos de la Justicia.

¿Qué dijo el Ejército Argentino sobre el fallecimiento?

El Ejército Argentino emitió un comunicado donde lamentó la muerte del suboficial. En el mensaje oficial, la institución expresó: "Finalmente, la institución expresa públicamente su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas".

Si vos o alguien que conocés está pasando por una situación difícil, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135 (línea gratuita) desde todo el país o al 0800-345-1435.