Misterio en la Quinta de Olivos: quién fue la persona que encontró muerto al soldado

La principal hipótesis que manejan es que Rodrigo Gómez se habría quitado la vida con su FAL. Se aguardan los resultados de la autopsia.

El país continúa conmocionado por la muerte del soldado Rodrigo Gómez (21), quien fue hallado sin vida el martes en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos. Según trascendió, el joven atravesaba una compleja situación económica y tenía deudas que alcanzaban los dos millones de pesos.

En las primeras horas de la mañana, un compañero de Gómez vio el cuerpo del joven en una posición extraña, por lo que alertó a la unidad médica presidencial. Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes. Los médicos constataron el fallecimiento del soldado.

A su vez, junto al cuerpo del efectivo del personal militar encontraron una carta, la cual estaba dirigida tanto a sus compañeros como a sus familiares. Aparentemente, en el escrito, Gómez expresaba su preocupación por las deudas contraídas.

Quinta de Olivos soldado muerto El soldado fue hallado con un disparo en la cabeza efectuado con un arma larga. X Según reveló Infobae, el perfil comercial y crediticio del efectivo registraba deudas por un monto cercano a los dos millones de pesos, distribuidas entre varios bancos y entidades financieras.