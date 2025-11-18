Horror en Córdoba: un perro volvió de un basural con presuntos restos humanos y los vecinos están en shock

Una mujer alertó a la Policía tras ver a su perro con una bolsa con huesos que podrían ser humanos y que parecían tener un tatuaje. La fiscalía investiga si son humanos o no.

Una familia del barrio Urquiza, en la ciudad de Córdoba, alertó a la Policía sobre la llegada de su perro con una bolsa de restos óseos, que podrían ser humanos, luego de haber ido a un basural cercano,

El hecho ocurrió el domingo al mediodía y está siendo investigado por la fiscal Eugenia Pérez Moreno. Por el momento, la Justicia no confirmó aún si se trata de restos humanos.

Según relató Giuliana, la dueña del perro, a la Policía cordobesa, su mascota suele regresar con objetos recogidos de un canal cercano que la comunidad lo utiliza como basural. En esta ocasión, sin embargo, el contenido de la bolsa que trajo les provocó inquietud.

Córdoba, perro apareció con una bolsa de presuntos restos humanos Una familia del barrio Urquiza de Córdoba denunció el hecho a la Policía local. Gentileza Mateo Lago /El Doce Qué encontró el perro en el basural En un primer momento, pensaron que se trataba de un animal o algún tipo de “bicho”, pero al abrirla encontraron un pedazo grande con carne y hueso.

Como si fuera poco, la familia observó en uno de los costados del fragmento algo que les pareció un tatuaje, lo que aumentó la preocupación. Ante la duda, decidieron comunicarse con el 911 para dar aviso a la Policía por lo que, rápidamente, los efectivos acudieron al domicilio y realizaron una primera evaluación visual.