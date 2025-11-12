No es por cariño: la verdadera razón por la que tu perro te lame

Muchos creen que su perro los lame por cariño, pero detrás de ese gesto hay otras razones relacionadas con el comportamiento y la comunicación de las mascotas.

Con este comportamiento, un perro puede estar buscando atención, mostrando sumisión o simplemente explorando su entorno.

Muchos dueños de mascotas piensan que cuando un perro lame su mano significa amor o afecto, sin embargo, los expertos en comportamiento animal aseguran que puede haber otros significados que van más allá del cariño.

Qué significa cuando un perro lame Lamer es uno de las formas de comunicarse más comunes entre los perros. Desde cachorros usan este comportamiento para interactuar con su manada. Sin embargo, cuando un perro lame a una persona, puede estar transmitiendo distintos mensajes según el contexto.

En muchos casos, los lamidos son una señal de sumisión o respeto, una forma de decir “confío en vos” o “te reconozco como líder”. También pueden hacerlo por ansiedad, estrés o búsqueda de atención, ya que saben que ese gesto suele generar una reacción inmediata en su dueño.

shutterstock_2521074131 Los lamidos de tu perro no siempre significan amor y cariño. Foto: Shutterstock El sabor también influye Otra razón que pocos consideran es que los perros disfrutan del sabor de la piel humana, sobre todo si hay restos de sudor o de comida. Su sentido del gusto y del olfato es mucho más desarrollado que el nuestro, por lo que detectan incluso pequeñas partículas que para las personas pasan desapercibidas.