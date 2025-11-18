Asalto, hurto y tenencia de droga: los delitos registrados en Godoy Cruz

El departamento de Godoy Cruz fue el escenario de múltiples delitos registrados durante la tarde del lunes y la madrugada del martes. Entre estos se destacó un asalto a un chofer de aplicación y el robo de una obra en construcción a manos de un hombre con antecedentes.

En orden cronológico, el primero de estos casos se trató de la detención de un joven de 21 años que circulaba con droga por las calles godoicruceña. La intervención de los efectivos de la Comisaría 40° se aplicó a pocos minutos de las 18.30, cuando el personal policial se encontraba patrullando la zona y detuvieron a un motociclista para identificarlo sobre el cruce de las calles Martín Fierro y Presidente Arturo Illia.

Allí, a partir de un palpado en la riñonera que transportaba el sujeto, se encontraron con el paquete de una sustancia blanca. Tras analizar dicha sustancia se constató que se trataba de cocaína, concretamente de más de 31 gramos de la misma.

El joven fue trasladado a dicha dependencia y quedó a disposición de la Justicia.

A escasos minutos de llegar a medianoche se notificó un violento robo en el barrio Pablo VI de Godoy Cruz, cuando al llegar al punto de recogida de su cliente, un chofer de aplicación de transporte, de 49 años, fue abordado por dos personas que, a punta de pistola, lo amenazaron con el objetivo de robarle en la unión de las calles Cabo Vírgenes y Vélez Sársfield .

Como resultado, los malvivientes se llevaron su teléfono celular y 15.000 pesos en efectivo.

Se metió a robar en una obra y terminó detenido

Finalmente, cerca de las 0.30, un hombre de 47 años fue detenido al ser descubierto robando en una obra ubicada sobre la calle Florentino Ameghino.

Según la reconstrucción hecha por los efectivos de la Comisaría 34°, un móvil se desplazó a la zona tras ser alertado por un llamado a la línea de emergencias 911. Una vez dentro del complejo se halló al sujeto con una barreta en mano.

Rápidamente, fue detenido y se constató que habría provocado el daño a un candado con el objetivo de robar elementos de valor, presumiblemente herramientas.

Al identificarlo, los uniformados se percataron que el hombre contaba con antecedentes por delitos como robo o lesiones. Tras esto se dictó que fuera recluido en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A).