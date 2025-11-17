El día después: qué pasará con Omar Asad de cara al futuro de Godoy Cruz

El día después del descenso de categoría lo encuentra a Godoy Cruz con un sinfín de interrogantes en relación al futuro deportivo y político de la institución, que deberá jugar la próxima temporada en la Primera Nacional después de 17 años. Interrogantes que van desde la continuidad de Omar Asad a lo que pasará con la dirigencia y los jugadores.

Desde el 2026, el club deberá afrontar una situación imprevista y desconocida, para la cual tendrá que prepararse de la mejor manera para que el regreso a primera división pueda darse lo antes posible y así evitar el complejo escenario que hoy atraviesan otras instituciones grandes del país, como Colón, Nueva Chicago, Chacarita o San Martín de Tucumán, entre otros.

La tristeza de los jugadores e hinchas de Godoy Cruz tras decretarse el descenso La tristeza de los jugadores e hinchas de Godoy Cruz tras decretarse el descenso. TNT Sports A partir de este mismo lunes, por La Bodega comenzarán a planear el operativo retorno, que partirá desde la base de un importante éxodo de jugadores del plantel actual, un posicionamiento aún más fuerte de las divisiones inferiores y preparar el terreno para competir en uno de los torneos más difíciles del mundo.

Qué pasará con Omar Asad de cara al futuro de Godoy Cruz Otro de los interrogantes que se presenta por estas horas en el club tiene que ver con la continuidad del entrenador Omar Asad, quien no se expresó luego del encuentro con Deportivo Riestra y su futuro en el Tomba es una incógnita.