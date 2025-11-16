Cortarán parte de una transitada intersección de Godoy Cruz por obras

La Municipalidad de Godoy Cruz aplicará un nuevo corte en la calle Carola Lorenzini hasta diciembre. Las sugerencias.

La Municipalidad de Godoy Cruz realizará trabajos de reparación de una losa de hormigón, por lo que necesitará realizar un corte en media calzada en la intersección de Carola Lorenzini y O’Higgins. Así, la intervención se desarrollará sobre la calzada sur, con el fin de garantizar una mejora durable en el pavimento.

Los trabajos comenzarán el lunes 17 y se extenderán hasta el 1 de diciembre. Entonces, durante este período, la circulación vehicular se verá reducida. Por lo que, se recomienda prever demoras o elegir rutas alternativas para desplazarse por la zona.