Cuáles son las 5 razas de perros más juguetonas, según expertos
Estas razas de perro se destacan por su energía inagotable, su carácter alegre y su amor por los paseos, el juego y la vida al aire libre.
En muchas ocasiones, podemos asociar ciertas razas de perro a personalidades o características en común. En este caso, hablaremos de aquellas que se destacan por su carácter sociable y su amor por el juego. Según expertos en comportamiento canino, estos perros no solo disfrutan de correr o buscar la pelota, sino que además son muy afectuosos.
Las razas más juguetonas y cariñosas
Labrador Retriever y Golden Retriever
Ambas razas son de las más populares del mundo y esto, no es por casualidad. Estos perros se caracterizan por ser sociables, inteligentes y por adorar jugar con personas. Especialmente, se destacan por ser buenos con niños. Por otro lado, también se los considera perros que disfrutan de los paseos largos y de juegos acuáticos.
Border Collie
Este perro no solo se caracteriza por su inteligencia que lo convierte en una mascota dócil que aprende rápudo, sino también se lo considera uno de los perros más activos. Necesita estimulación física y mental, por lo que es perfecto para quienes disfrutan de hacer deporte o actividades al aire libre.
Jack Russell Terrier
Aunque es pequeño, este perro tiene una energía que sorprende. Ama correr, saltar y explorar, por lo que necesita espacio o paseos diarios. Su carácter curioso y divertido lo hace irresistible.
Beagle
Sociable, curioso y muy amigable, el Beagle tiene un espíritu aventurero ideal para las salidas al aire libre. Le encanta jugar en grupo y se lleva bien con otros perros. Es ideal para quienes buscan una mascota alegre y compañera.
Energía, diversión y afecto en un solo paquete
Todas estas razas comparten un rasgo común: la necesidad de juego como forma de conexión emocional. Dedicarles tiempo, ofrecerles juguetes y permitirles liberar energía es clave para mantener su equilibrio y felicidad.