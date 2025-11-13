El secreto natural que acelera el crecimiento del cabello en pocas semanas

La técnica casera que logra resultados visibles en solo seis semanas. Un estudio reveló el truco natural que fortalece tu cabello.

Un estudio liderado por el investigador Rahul Hazare comprobó que el jugo de cebolla estimula el crecimiento capilar de forma sorprendente. En solo dos meses, los participantes lograron resultados visibles, incluso en casos donde el cabello tardaba en crecer.

Un secreto para el crecimiento del cabello Los datos fueron claros: después de seis semanas, el 86,9 % del grupo tratado con jugo de cebolla recuperó parte de su cabello, frente al 13 % del grupo que solo usó agua. Algunos notaron los primeros signos de crecimiento a las dos semanas, mientras que la mayoría los observó al mes. Los resultados mostraron un impulso natural en la regeneración capilar.

Con pequeños cambios en la dieta y hábitos saludables, se puede disfrutar de un cabello fuerte. Foto: Shutterstock Con pequeños cambios en la dieta y hábitos saludables, se puede disfrutar de un cabello fuerte. Foto: Shutterstock La razón está en los compuestos de azufre presentes en la cebolla, entre ellos la quercetina, que nutre los folículos pilosos y mejora la circulación del cuero cabelludo. Además, su acción antimicrobiana mantiene el cuero cabelludo libre de impurezas, mientras que los antioxidantes protegen los folículos del daño causado por el estrés o la contaminación.

Detener la caída del cabello desde adentro. Foto: Archivo Detener la caída del cabello desde adentro. Foto: Archivo Para preparar este tratamiento en casa basta con pelar y triturar una o dos cebollas hasta formar un puré. Luego se cuela el jugo con una gasa o un paño fino y se aplica directamente sobre el cuero cabelludo, masajeando con los dedos durante unos minutos. Es importante dejarlo actuar entre treinta minutos y una hora antes de enjuagarlo con un champú suave.