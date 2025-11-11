La desesperada búsqueda de una familia que busca a su perro: ofrecen un televisor como recompensa

El golden retriever se escapó este domingo, cerca del horario del superclásico, en el barrio San Martín en Mar del Plata.

La familia lleva una desesperada búsqueda por Flor, la golden que desapareció en Mar del Plata.

Una familia se encuentra en medio de una desesperada búsqueda de su perra llamada Flor, una golden retriever que este domingo por la tarde, a la hora del superclásico, se escapó y aún no regresó a su hogar. La familia, ante la imposibilidad de poder ofrecer una recompensa económica, ofreció desesperadamente un televisor.

El perro se escapó de la casa ubicada en el barrio San Martín, en la ciudad de Mar del Plata. En el momento en que se fue, la familia intentó atraparla, pero luego finalmente desapareció.

Así, la familia de Flor realizó un pedido para aquellos que puedan haberla visto, que según explicaron, fue vista por última vez en la intersección de las calles 106 y 51.

El mensaje de la familia de Flor, la golden retriever desaparecida "Queremos que vuelva con toda su familia que la espera y sus dos hermanos perrunos", empieza el mensaje que difundió la familia. Además, de forma desesperada, subrayaron: "No tenemos plata, pero sí un televisor de 55 pulgadas".