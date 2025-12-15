Conmoción en Rosario: una nena de 6 años fue baleada en un cumpleaños

La abuela de la niña también resultó herida en el tiroteo en Rosario a manos de dos hombres en una moto que balearon la casa mientras sucedía un cumpleaños.

Un violento tiroteo tuvo lugar en la ciudad de Rosario este domingo por la noche en el que una niña de 6 años y su abuela (60) fueron heridas por dos hombres que atacaron a tiros una casa en el barrio La Esperanza. Los agresores todavía no fueron identificados, por lo que hasta el momento están prófugos.

Tanto la menor como su abuela debieron ser trasladadas a diferentes centros de asistencia y se encuentran fuera de peligro.

policia científica en accion (12) La Policía Científica de Rosario secuestró una vaina servida calibre 22 en el lugar de los hechos donde una niña de 6 años fue baleada. Alf Ponce Mercado / MDZ Santa Fe: la escalada de la violencia De acuerdo con fuentes policiales, Patricia A. y su nieta fueron heridas de arma de fuego luego de que dos hombres arribaran en una moto roja a la casa en la que se celebraba una fiesta familiar en Larrechea Sur y Oriente, dispararan contra las personas que se encontraban allí y huyeran.

"Estábamos celebrando un cumpleaños cuando de repente aparecieron dos sujetos arriba de una moto roja (de 110 cc.), frenaron frente a la casa y comenzaron a dispararnos. Al menos tres tiros escuché. Luego, cuando la nena cayó al piso, se fueron a toda marcha", dijo un hombre de 32 años que estaba presente en el festejo.

En diálogo con el diario La Capital, el hombre relató que la mujer de 60 años y la nena fueron trasladadas de urgencia en un auto particular al Hospital Alberdi. La adulta mayor sufrió apenas el roce de uno de los proyectiles en la rodilla izquierda y no presentó lesiones de gravedad. Distinta fue la situación de la menor, quien recibió un disparo que impactó de lleno en la pierna izquierda.