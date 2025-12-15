Investigan un femicidio en Maipú: familiares y amigos de la mujer pidieron justicia

El cuerpo de Gimena Sabrina Gómez (38) fue encontrado hace exactamente una semana, la noche del lunes 8 de este mes, dentro de su casa de Maipú . El macabro hallazgo desató una investigación para determinar qué fue lo que pasó con la mujer. A partir de las pruebas recolectadas, los detectives apuntan a dos hipótesis: femicidio o suicidio .

Todo comenzó el citado día cuando efectivos de la Comisaría 54° acudieron al domicilio sobre las 20.40, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la muerte de una mujer en el distrito de Gutiérrez .

Allí se encontraron con la pareja de la fallecida, identificado como Jorge Miranda , quien relató a los uniformados que al llegar al inmueble se encontró con Gómez colgada del cuello, desde el techo de un taller que funciona en la vivienda de calles Pringles y Antártida Argentina .

En principio, parecía tratarse de un suicidio, ya que, de las averiguaciones practicadas en el lugar, surgió que Gómez lidiaba con problemas de adicciones y había tenido un intento previo de acabar con su vida, revelaron fuentes judiciales a MDZ .

Sin embargo, con los avances en la investigación a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , se comenzó a contemplar la posibilidad de que Miranda haya sido el responsable de la muerte de la mujer.

poratada miranda

Primero, los pesquisas advirtieron contradicciones en la declaración del sujeto, a partir de pruebas que se incorporaron al expediente, que no coinciden con el relato que aportó. Además, se supo que habrían existido episodios previos de violencia de género en la relación. Por último, el hombre presentaba rasguños en su cuerpo, al momento del hecho, lo que podría ser el indicio de un forcejeo entre ambos.

Por todos estos motivos, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo del expediente determinó la detención de manera preventiva de Miranda.

Ahora, se espera el resultado de los estudios forenses sobre el cadáver de Gómez, análisis que podría ser la clave para esclarecer el caso y determinar si el hecho se corresponde con un suicidio o un femicidio.

Un pedido de justicia que se viralizó

Mientras la investigación del caso avanza sobre la posible hipótesis de un femicidio, su familia y amigos compartieron posteos en redes sociales pidiendo justicia por la mujer fallecida, apuntando directamente a Miranda como el responsable del hecho.

"Les quiero compartir la cara del hdp que mató sin piedad a mi cuñada Gimena Gómez (sic)", escribió una joven junto a la fotografía de Miranda. Además, en esta misma publicación se expresó que "familia y amigos pedimos un llamado para que este caso no quede impune (sic)".

egrdc

Otra allegada a la víctima posteó: "que mal me hizo ver esta noticia me partió el alma amiga, tenías tantas cosas y unos hermosos chicos y un fuerte acompañamiento a la familia".

amiga go,mez

En otras publicaciones, mas amigas de Gómez pidieron justicia bajo el lema "ni una menos", y lamentaron la situación de los hijos de la fallecida.