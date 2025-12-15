"Son un cáncer para el Chaco", el reclamo de la mamá de Cecilia Strzyzowski contra el clan Sena

En diálogo con MDZ, Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski pidió justicia por su hija y que los Sena “se pudran en la cárcel”.

A la espera de las penas contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mamá de la joven pidió justicia por su hija y que César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña “se pudran en la cárcel”. Esta semana, la jueza Dolly Fernández podría comunicar la sentencia.

En diálogo con MDZ, Gloria Romero comentó que está “un poco ansiosa” pero que vive con tranquilidad a la espera de las penas contra el Clan Sena. “Supongo que no anularán al jurado”, expresó la mamá de Cecilia.

“Sobre todo porque me parece una crueldad que no me entreguen los restos de mi hija”, lamentó Romero. Esto se debe a que el certificado de defunción va a salir con la sentencia.

Por último, se refirió a los condenados y sentenció: “Que esa gente no vuelva a salir. Que no puedan lastimar a nadie más, que se pudran en la cárcel y que no tengan ni protección ni privilegios. Que salgan del Chaco en lo posible, son un cáncer para el Chaco”. A su vez, pidió por favor que ninguno de los tres reciba el beneficio de la domiciliaria.

Condenaron al Clan Sena El pasado sábado 15 de noviembre, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.