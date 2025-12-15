Lo frenaron en un control y descubrieron que manejaba una moto robada: fue detenido

El sospechoso se movilizaba en una moto robada por Las Heras, que estaba pedida por la Justicia desde agosto. Quedó tras las rejas.

Un hombre fue detenido la mañana de este lunes en Las Heras a bordo de una moto robada. El sospechoso, de 55 años, quedó tras las rejas, a disposición de la Justicia. En tanto, el rodado fue secuestrado y será entregado a su propietario.

Corrían las 11 cuando personal de la Comisaría 43° patrullaba las inmediaciones del barrio Infanta y realizaron un control de rutina sobre un sujeto que se movilizaba a bordo de una Motomel negra por el cruce de calles Ocanto y Padre Llorens.

El secuestro de la moto robada Al frenarle la marcha y solicitarle la documentación del rodado, el hombre explicó que no contaba con los papeles del vehículo, motivo por el que fue aprehendido y trasladado junto al rodado hasta la citada dependencia.

Una vez allí, verificaron el dominio de la motocicleta y se constató que presentaba pedido de secuestro por un hurto agravado denunciado el 11 de agosto de este año.