Conmoción en Mar del Plata: una señora envenenó a sus 10 perros y luego se suicidó

La jubilada de 64 años fue encontrada sin vida, rodeada por más de 10 perros. Aparentemente habría ingerido lo mismo con lo que envenenó a los animales.

El hecho fue alertado por la hermana de la víctima, después de ver uno de los peros sin vida.

Este lunes, un horrible hallazgo conmocionó la ciudad de Mar del Plata, después de que descubrieran el cuerpo de una jubilada de 64 años muerta, rodeada por los cuerpos de diez perros sin vida. Según explicaron, la mujer habría asesinado a los animales con un veneno que luego ella ingirió para quitarse la vida.

El descubrimiento se hizo en la vivienda de la señora, ubicada en la calle 200 del barrio Parque Hermoso de esta ciudad balnearia. El hallazgo se dio luego de que la hermana de la mujer alertara a las autoridades después de que viera el cuerpo de una de las mascotas.

El medio local 0223 expresó que la mujer habría envenenado a sus perros y luego ella misma consumió el producto, tras lo cual se atrincheró en su casa, cerrando la puerta de su hogar con llave. Según relataron: “Se encerró con llave, abrieron la puerta con una llave extra y la encontraron en el suelo”.

El hallazgo sin vida de la jubilada junto a las mascotas muertas Al entrar a la casa de la señora, las autoridades descubrieron el cuerpo de la mujer tendida en el suelo, donde personal del SAME intentó reanimarla, pero finalmente murió en el lugar.