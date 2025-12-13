La Ciudad de Mendoza traslada el Móvil Veterinario: dónde atenderá y hasta cuándo
El operativo incluirá castraciones con turno previo, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.
La Ciudad de Mendoza continúa consolidando su política pública de salud integral, bajo la premisa de que el bienestar animal es parte fundamental de una comunidad sana y responsable. En ese contexto, la Municipalidad informó que el Móvil Veterinario trasladará su atención al Centro Veterinario Fijo del barrio La Favorita a partir del lunes 15 de diciembre.
Según se detalló, el operativo se desarrollará entre el 15 y el 30 de diciembre de 2025, de lunes a jueves, desde las 14 horas, en el establecimiento ubicado sobre Avenida Libertador, entre Los Fundadores y Félix Dardo Palorma. Las prestaciones están destinadas exclusivamente a vecinos y vecinas que acrediten domicilio en la Ciudad de Mendoza.
Servicios disponibles en el Móvil Veterinario de la Ciudad de Mendoza
Entre los servicios disponibles se incluyen castraciones, que se realizarán únicamente con turnos programados a través de la línea 147. El cupo diario será de 15 animales, entre caninos y felinos, con una distribución orientativa del 60% machos y 40% hembras.
Además, se ofrecerán vacunación antirrábica y desparasitación, sin turno previo y por orden de llegada. Estas prácticas se realizarán de forma alternada con las castraciones y requieren que el animal sea trasladado al móvil, ya que no se entregan vacunas ni pipetas para su aplicación domiciliaria.
Para acceder a las castraciones, los animales deberán ser perros o gatos y cumplir con los rangos etarios establecidos: en caninos, entre 5 meses y 5 años; y en felinos, entre 6 meses y 5 años. También se evaluará la condición corporal, dado que no se intervendrán animales con sobrepeso o desnutrición.
A tener en cuenta
La Municipalidad aclaró que no se realizarán castraciones a animales de razas o cruzas braquicéfalas ni de tamaño mini, como Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Shar Pei o Chihuahua. En el caso de los felinos, tampoco se intervendrán razas como Persa o Himalayo, entre otras.
Finalmente, se recordó que todos los turnos otorgados por el Call Center Municipal quedan sujetos a la evaluación final del profesional veterinario, quien definirá si el animal reúne las condiciones necesarias para la intervención. Asimismo, se informó que no se realizan consultas clínicas en el Móvil Veterinario.