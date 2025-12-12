Nuevas calles habilitadas en la Ciudad de Mendoza: cómo siguen los trabajos

La Ciudad de Mendoza informó la habilitación de nuevas calles y el avance del Plan de Obras Urbanas.

Trabajos de reacondicionamiento en distintas arterias capitalinas, con aperturas parciales y totales según el avance de obra.

La Ciudad de Mendoza comunicó la habilitación de nuevas arterias y el avance del Plan de Obras Urbanas, un programa que contempla la reconstrucción integral de calles, veredas y espacios públicos estratégicos para mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.

Avanza el Plan de Obras en la Ciudad de Mendoza Como parte de este plan, se llevan adelante obras simultáneas en distintos puntos de la capital. Estos trabajos generan cortes totales o reducciones momentáneas de calzada, medidas necesarias para concretar la renovación prevista. El municipio recordó que, a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, se intervendrán “aproximadamente 169.000 m² de calzada”, lo que equivale a 143 cuadras reacondicionadas con inversión municipal destinada a optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal.

Dentro de los avances recientes, ya finalizaron las tareas de reconstrucción de veredas en avenida Godoy Cruz —entre Mitre y San Martín— y el asfaltado de calle Agustín Álvarez en toda su traza. También se reacondicionó la calzada en Avellaneda, entre Tiburcio Benegas y Boulogne Sur Mer; en José F. Moreno, de Garibaldi a Lavalle; en Isabel La Católica, de Serú a Yrigoyen, y en el cruce de Martín Zapata con Martínez de Rozas, entre otros puntos.

obras ciudad La Ciudad de Mendoza reabre tramos clave mientras avanza la reconstrucción de calzadas. Prensa Ciudad de Mendoza A continuación se detalla el estado de los trabajos que se están ejecutando esta semana en veredas y calzadas de la Ciudad de Mendoza:

Trabajos en veredas Sarmiento (intervención integral del tramo):