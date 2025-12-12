Nuevas calles habilitadas en la Ciudad de Mendoza: cómo siguen los trabajos
La Ciudad de Mendoza informó la habilitación de nuevas calles y el avance del Plan de Obras Urbanas.
La Ciudad de Mendoza comunicó la habilitación de nuevas arterias y el avance del Plan de Obras Urbanas, un programa que contempla la reconstrucción integral de calles, veredas y espacios públicos estratégicos para mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.
Avanza el Plan de Obras en la Ciudad de Mendoza
Como parte de este plan, se llevan adelante obras simultáneas en distintos puntos de la capital. Estos trabajos generan cortes totales o reducciones momentáneas de calzada, medidas necesarias para concretar la renovación prevista. El municipio recordó que, a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, se intervendrán “aproximadamente 169.000 m² de calzada”, lo que equivale a 143 cuadras reacondicionadas con inversión municipal destinada a optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal.
Dentro de los avances recientes, ya finalizaron las tareas de reconstrucción de veredas en avenida Godoy Cruz —entre Mitre y San Martín— y el asfaltado de calle Agustín Álvarez en toda su traza. También se reacondicionó la calzada en Avellaneda, entre Tiburcio Benegas y Boulogne Sur Mer; en José F. Moreno, de Garibaldi a Lavalle; en Isabel La Católica, de Serú a Yrigoyen, y en el cruce de Martín Zapata con Martínez de Rozas, entre otros puntos.
A continuación se detalla el estado de los trabajos que se están ejecutando esta semana en veredas y calzadas de la Ciudad de Mendoza:
Trabajos en veredas
Sarmiento (intervención integral del tramo):
- Belgrano a 25 de Mayo: corte total de calzada.
- Reducción de media calzada en la intersección Sarmiento–Perú.
- Corte total en Sarmiento y 25 de Mayo.
Patricias Mendocinas:
-
Entre Soler y Bogado.
Bogado:
-
Entre Patricias Mendocinas y España.
Obras en calzada
Alberdi:
- De Salta a Federico Moreno.
- Cortes parciales, trabajos a media calzada y corralitos. Tránsito habilitado con precaución.
Tiburcio Benegas:
- Asfaltado jueves 11: tramo Emilio Civit–Reconquista, con cortes totales.
- Asfaltado viernes 12: tramo Emilio Civit–Agustín Álvarez, cortes totales.
Santa Cruz:
- Entre República del Líbano y España.
- Cortes parciales con tránsito habilitado con precaución.
Tucumán:
-
Entre San Martín y Videla Castillo, con trabajos a media calzada y circulación restringida.
Salta:
-
Reducción de calzada en la intersección con Buenos Aires (media calzada) y corte total por Buenos Aires.
Patricias Mendocinas:
-
Reducción de calzada entre Gutiérrez y Necochea.