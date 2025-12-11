La Ciudad de Mendoza lanzó el sorteo "Comprá en las fiestas" con importantes premios para incentivar el comercio

La Ciudad de Mendoza puso en marcha este jueves el sorteo “Comprá en las fiestas”, una iniciativa destinada a promover el consumo y acompañar al comercio local durante la temporada de fin de año. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Municipal Nº 1374 , publicado en el Boletín Oficial , que autoriza a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo a implementar la propuesta.

Según la normativa, podrán participar personas mayores de 18 años que realicen compras en comercios ubicados dentro de la Ciudad de Mendoza y presenten tickets fiscales por montos iguales o superiores a $25.000. Las compras deberán efectuarse entre el 8 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, sin excepción. La inscripción se completa a través de un formulario disponible en el sitio oficial municipal .

El sorteo se llevará a cabo el 9 de enero de 2026 en la sede central de la Municipalidad, con presencia de una escribana pública y personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Serán seleccionados tres ganadores y cinco suplentes, quienes deberán presentar su ticket original y DNI para validar el premio.

Los premios deben utilizarse entre el 15 de febrero y el 30 de abril de 2026, con disponibilidad sujeta a agenda y sin posibilidad de uso en feriados o fines de semana largos.

Cómo participar y quiénes quedan excluidos

Para participar, el consumidor debe cargar sus datos personales, los datos del comercio y los datos de la compra en el formulario web. El ticket debe ser fiscal y corresponder a un comercio con sede en la Ciudad de Mendoza. Los rubros están abiertos, salvo los expresamente excluidos: servicios profesionales, agencias de viajes, estaciones de servicio, peluquerías, gastronómicos con consumo en el lugar, comercios de autopartes, tatuajes, servicios de estética, lavanderías y tintorerías.

El sorteo no permite la participación de empleados municipales ni sus familiares directos. Los premios son intransferibles y no podrán ser canjeados por dinero u otros bienes. Además, los ganadores autorizan al municipio a publicar su nombre e imagen en las plataformas oficiales.

Objetivo del sorteo

La Municipalidad explicó que la iniciativa busca fortalecer el desarrollo económico y dinamizar el movimiento comercial en el centro mendocino durante una época clave del año. El decreto también ordena que se otorgue amplia difusión al sorteo para incentivar la participación de los consumidores y beneficiar a los comercios locales.