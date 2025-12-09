Video: una mechera fue captada robando en una reconocida zapatería de Mendoza

Ocurrió en una zapatería del centro mendocino. La mechera fue captada por las cámaras de seguridad en el momento del robo.

El momento en que la mechera concretó el robo de una cartera.

Una mechera fue captada in fraganti la mañana de este martes en una reconocida zapatería del centro de la Ciudad de Mendoza. Una cámara de seguridad tomó el momento del robo, perpetrado por una mujer que se hizo pasar por clienta.

El episodio ocurrió en un coqueto local de venta de calzados, localizado en calle Espejo, donde una mujer llegó y solicitó probarse varios productos.

Mientras era atendida por un trabajador del local y se probaba zapatos, tomó una cartera que se encontraba dentro de una caja y la guardó dentro de su bolso personal.

El video del robo Embed - Robo zapatería centro En ese instante, casi fue descubierta por el empleado a cargo de su atención, pero la sospechosa alcanzó tapar su cartera agachándose para acomodarse el calzado que se estaba midiendo.