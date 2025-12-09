Dramático video: una camioneta sin control atropelló a una familia y se salvaron de milagro

Una cámara de seguridad captó el momento en el que la camioneta roja embistió al hombre y a sus dos hijas.

Un impactante accidente tuvo lugar en Villa Luzuriaga, donde una camioneta sin control impactó a una moto que estaba estacionada frente a un comercio. La familia que estaba descendiendo de la moto se salvó de milagro. Una cámara de seguridad captó el momento en el que la camioneta roja chocó a la moto y embistió al hombre y a sus dos hijas.

Video: el momento en el que la camioneta atropelló a la familia Una camioneta sin control atropelló a una familia y se salvaron de milagro El terrible episodio ocurrió el jueves pasado en la calle Miguel Cané 4.800, en el partido de La Matanza. Allí, la camioneta de color rojo embistió por detrás a la moto en la que viajaba la familia. En el video se observa como tras el impacto, las dos menores quedaron tiradas sobre la vereda, mientras que su papá fue arrastrado varios metros por el vehículo.

Producto del impacto, los tres resultaron heridos pero están fuera de peligro y con tratamientos ambulatorios. “Doy gracias a dios que a mis hijas no les haya pasado nada. Es lo único que me importó en el momento”, expresó Axel, en diálogo con A24.

Por otro lado, la motocicleta del hombre quedó destruida por completo. Según indicó Axel, el conductor de la camioneta se niega a hacerse cargo de la parte económica.