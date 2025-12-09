Por qué volvió a caer el famoso Tonga Poblete, el delincuente mendocino que se transformó en meme

La carrera delictiva de Gastón Alfredo Ezequiel Velázquez Herrera , popularmente conocido como el Tonga Poblete , inició hace más de una década. En aquella época, el delincuente tenía 15 años y fue investigado por el asesinato de Gustavo Pelegrina , víctima del crimen en el polideportivo Poliguay de Guaymallén . Ahora, con 26 años, está complicado por el robo a una exnovia.

Velázquez Herrera pasó de ser considerado uno de los menores de edad más peligrosos de la provincia, durante la década del 2010, a transformarse en un meme en pleno auge de las redes sociales. Una foto suya, en la que se mostraba en un baño, portando una escopeta tipo Ithaca , fue replicada hasta el hartazgo en la web y en la actualidad sigue utilizándose como sticker en WhatsApp .

Pero, más allá del humor de los usuarios que probablemente desconocían su extenso prontuario, este año el Tonga Poblete volvió a caer en las garras policiales al quedar sindicado como autor de una serie de delitos contra la propiedad y las personas. Incluso, este martes la Justicia le dictó la prisión preventiva en el marco de una causa en la que está investigado por el robo que denunció una expareja suya.

Los expedientes por lo que se encuentra comprometido Velázquez Herrera , fueron acumulados y quedaron a cargo del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni , quien solicitó mantenerlo tras las rejas mientras avanza la pesquisa en su contra.

Así, pasado el mediodía de este martes, la jueza Julieta Espínola hizo lugar al requerimiento del representante de l Ministerio Público Fiscal ( CMF ) y complicó aún más la situación del Tonga Poblete en la instrucción.

Detenido por violencia de género y robo

El hecho por el que le dictaron este martes la medida cautelar ocurrió en marzo de este año en Guaymallén, cuando Velázquez Herrera violó la restricción de acercamiento que tenía hacia su expareja y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajo 400.000 pesos en efectivo, surge de la denuncia.

Más allá de que se alertó inmediatamente la situación a la línea de emergencias 911 y policías se desplazaron hacia el lugar, desarrollando un intenso patrullaje por las inmediaciones para capturarlo, el sospechoso consiguió evadir a los uniformados y darse a la fuga.

No obstante, se solicitó su captura y en poco tiempo terminó siendo detenido y quedó imputado por una batería de delitos: robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo (por la sustracción de una motocicleta), desobediencia a una orden judicial y robo agravado por el uso de arma de fuego no habida en contexto de violencia de género.

Por el primero de los episodios, la jueza Espínola le impuso la prisión preventiva el 27 de mayo y ahora lo hizo por los otros dos expedientes.

El crimen en el Poliguay

El primero de los hechos de sangre por los que estuvo sospechado el Tonga Poblete ocurrió hace casi 22 años. Fue el 26 de diciembre de 2013 cuando se disputaba la final del campeonato del futsal de la Liga Mendocina entre Poliguay y Municipalidad de San Martín.

Todo transcurría con normalidad hasta que, durante el entretiempo, se produjo un enfrentamiento entre dos grupos de barrabravas, que se identificaban con los colores y escudos de Independiente Rivadavia y Argentino de Mendoza, respectivamente.

0005814837_jpg Gustavo Pelegrina tenía 29 años cuando fue asesinado en medio de un enfrentamiento de barras en 2013. Archivo MDZ.

El conflicto desembocó en un ataque con armas de fuego dentro del predio del polideportivo guaymallino, el cual estaba colmado de hinchas que habían asistido a disfrutar del espectáculo deportivo. Uno de esos fanáticos, que nada tenía que ver con la rivalidad entre las barras, era Gustavo Pelegrina, de 29 años. El joven recibió un disparo en la nuca, que fue letal.

Más allá de que la investigación apuntó desde un principio contra el Tonga Poblete, quien fue detenido con sólo 15 años, con los avances en la causa fue desvinculado.

Finalmente, en mayo de 2016, la Sexta Cámara del Crimen condenó a Jonathan el Moco Araya a la pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. En tanto, a un menor de edad al que apodaban el Ardilla, le declararon la responsabilidad juvenil por el crimen.

Investigado por otros asesinatos

Tras el caso Pelegrina, no paso mucho tiempo para que Velázquez Herrera quedara otra vez bajo el radar de los detectives mendocinos por otro hecho grave. Fue por el asesinato de Jonathan Montanelli, un joven de 28 años que fue baleado durante un asalto a una vinería de calles Correa Saá y Las Heras de San José, el 27 de mayo de 2016, y falleció en junio de ese mismo año, luego de agonizar por semanas en el Hospital Central.

2025-12-09 21_39_30-Window Jonathan Montinelli, ultimado durante un asalto en 2016. Gentileza.

A raíz de la muerte de Montanelli, fue detenido a los pocos días el Tonga Poblete, quien para ese entonces ya tenía 17 años y, pese a que aún era menor, ya podía ser imputado. Pese a eso, las pruebas en su contra no eran suficientes y se cayó la acusación en su contra.

Dos años más tarde, el 2 de junio de 2018, Miguel Ángel Báez Amarfil (31) fue asesinado a disparos en la puerta de su casa del barrio Lihué. Nuevamente, Velázquez Herrera fue sindicado como posible autor por la única testigo presencial del crimen: una hermana de la víctima.

2025-12-09 22_06_22-Window Miguel Ángel Báez Amarfil, asesinado en 2018. Facebook.

A pesar de que la mujer reconoció al Tonga Poblete como autor en una rueda de reconocimiento, fue complicado sustentar la imputación en su contra y fue absuelto por el beneficio de la duda en un debate celebrado en junio de 2020.

Tras eso, Velázquez Herrera mantuvo un perfil bajo en los últimos años, hasta que cayó meses atrás por las denuncias de robo y violencia de género en su contra, por las que actualmente se encuentra tras las rejas.