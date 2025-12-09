Impactante accidente en el Acceso Sur: una camioneta terminó totalmente volcada

Un accidente entre dos vehículos terminó con la impactante imagen de una camioneta completamente volcada sobre la ruta

El choque de un automóvil con una camioneta terminó en un impactante accidente, donde el rodado de mayor porte terminó totalmente dado vuelta sobre la vía, mientras que el auto sufrió la destrucción de su frente. Ocurrió este martes en el Acceso Sur a la altura de Perdriel.

Las imágenes del siniestro denotaron la gran fuerza con la que colisionaron ambos vehículos. Aunque todavía no se conocen los factores que generaron el hecho, los daños en ambos rodados denotan que el choque se dio de forma frontal.

image A la zona llegaron efectivos de Tránsito de Lujan de Cuyo y una grúa para poder despejar la transitada vía mendocina.