Tragedia en Las Heras: un hombre murió tras caer desde un poste de luz

El trágico accidente se registró este mediodía en la zona de El Resguardo.

Un trágico accidente se registró este mediodía en Las Heras luego de que un hombre muriera al caer desde un poste de luz en la intersección de San Martín y Paraguay, en la zona de El Resguardo. La situación se desencadenó mientras la víctima intentaba realizar una maniobra vinculada a un cableado que se encontraba a baja altura.

Según indicó la policía en el lugar, el hombre habría decidido subir al poste de luz para reubicar cables de internet que atravesaban la vía pública. Testigos informaron que, una vez en altura, perdió el equilibrio y cayó pesadamente hacia el suelo. El impacto fue fatal.

Autoridades confirmaron que el golpe se produjo aparentemente junto con el desprendimiento parcial del poste, lo que agravó la caída y provocó la muerte inmediata del individuo. Tras la emergencia, se notificó a Edemsa, empresa responsable del tendido eléctrico en la zona.