Un auto volcó en el Corredor del Oeste y cayó a un canal
Un vehículo cayó a un canal en Luján. Bomberos y policía logran liberar a las personas heridas.
Un vehículo con cuatro ocupantes volcó en el Corredor del Oeste, en Luján de Cuyo, durante la madrugada de este domingo. El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1.30, a unos 600 metros al norte del cruce con la ruta Panamericana.
Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el vuelco de un vehículo que cayó a un canal, con sus ocupantes atrapados.
Efectivos de la Comisaría 30 y personal de bomberos se desplazaron al lugar del siniestro. Tras las tareas de rigor, lograron rescatar a los cuatro ocupantes del vehículo, un Fiat Cronos. El conductor fue identificado como L.A.G.A. (38), y viajaba acompañado por M.M. (mujer de 29 años), J.M.M. (36) y M.B.M. (26).
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas en el sitio. La mujer de 29 años presentó un traumatismo facial, mientras que la joven de 26 años, M.B.M., sufrió un traumatismo dorsolumbar y luxación de hombro derecho. Debido a la gravedad de sus lesiones, M.B.M. fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para recibir atención especializada.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del vuelco. Personal de tránsito realizó el dosaje de alcohol al conductor, L.A.G.A., cuyo resultado fue 0.0.