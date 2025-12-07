Un auto volcó en el Corredor del Oeste y cayó a un canal

Un vehículo cayó a un canal en Luján. Bomberos y policía logran liberar a las personas heridas.

Un vehículo con cuatro ocupantes volcó en el Corredor del Oeste, en Luján de Cuyo, durante la madrugada de este domingo. El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1.30, a unos 600 metros al norte del cruce con la ruta Panamericana.

Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el vuelco de un vehículo que cayó a un canal, con sus ocupantes atrapados.

Efectivos de la Comisaría 30 y personal de bomberos se desplazaron al lugar del siniestro. Tras las tareas de rigor, lograron rescatar a los cuatro ocupantes del vehículo, un Fiat Cronos. El conductor fue identificado como L.A.G.A. (38), y viajaba acompañado por M.M. (mujer de 29 años), J.M.M. (36) y M.B.M. (26).

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas en el sitio. La mujer de 29 años presentó un traumatismo facial, mientras que la joven de 26 años, M.B.M., sufrió un traumatismo dorsolumbar y luxación de hombro derecho. Debido a la gravedad de sus lesiones, M.B.M. fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para recibir atención especializada.