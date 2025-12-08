Francia: cae una avioneta y hay cuatro muertos en los Pirineos franceses

Un accidente de avioneta en los Pirineos de Francia dejó un saldo de cuatro muertos. Se investigan las causas de la caída del aparato.

La zona de Francia donde cayó la avioneta y dejó un saldo de cuatro muertos. Foto Efe

Conmoción en Francia: los cuatro tripulantes de una avioneta turística que sobrevolaba el departamento de Ariège, en los Pirineos franceses, han sido hallados muertos por las autoridades francesas, después de que se denunciara la desaparición de la aeronave y se investigan las razones.

La avioneta, perteneciente a un club de vuelo del meridional departamento francés, fue hallada cerca de Saint-Girons, en los Pirineos, a pocos kilómetros de la frontera española, según ha recogido el diario 'Le Parisien'.

Este medio ha informado de que han sido los propios empleados del aeroclub quienes han alertado al Centro de Coordinación de Rescate Aéreo (CRSA) al no tener noticias de la avioneta más allá de su hora de regreso prevista.