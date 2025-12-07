Se quedó dormido y chocó con un poste en el Acceso Norte

El siniestro se registró a las 4.40 de la madrugada, cuando el conductor perdió el dominio del vehículo en el que circulaba.

Un accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo en Las Heras, cuando un conductor de 19 años impactó contra un poste de alumbrado público en el Acceso Norte.

El siniestro ocurrió a las 4.40 a la altura de la intersección con calle Pascual Segura. Efectivos de la Comisaría 36 concurrieron al lugar tras recibir una alerta que informaba sobre el choque.

El conductor, identificado como R.B.P. (19), relató a la policía que circulaba por el Acceso Norte en dirección sur cuando perdió el control del vehículo tras quedarse dormido al volante. Como resultado, el rodado impactó violentamente contra un poste del boulevard, el cual cayó sobre la calzada.

Personal municipal realizó el dosaje de alcohol al joven conductor, el cual arrojó un resultado de 0.0 g/L, descartando la presencia de alcohol.