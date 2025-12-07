Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense murió en un trágico accidente en la Ruta 3

Un accidente en la Ruta 3 , ocurrido este viernes por la mañana en el kilómetro 3, a la altura de la localidad bonaerense de Las Flores , dejó como saldo la muerte de Leonardo Gastronuovo , funcionario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires , y varios heridos de distinta consideración.

Según informaron medios locales, el Volkswagen Gol Trend oficial en el que viajaban tres integrantes del Ministerio se dirigía desde La Plata hacia San Miguel del Monte cuando reventó uno de sus neumáticos , provocando que el conductor perdiera el control del vehículo. Como consecuencia, el auto terminó chocando de frente contra una camioneta Jeep que circulaba por la misma ruta.

Tras el impacto, testigos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Una ambulancia trasladó de urgencia a Leonardo Gastronuovo , integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación , al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner .

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el funcionario murió al ingresar al centro de salud , según confirmaron fuentes oficiales.

Estefanía Belén Sambiase , directora de Desarrollo Institucional del Ministerio de Seguridad,

y un sargento, Franco Insaurralde, quien manejaba el vehículo.

Sambiase fue trasladada al Hospital Marzetti, donde fue intervenida quirúrgicamente por una fractura de brazo y permanece internada con politraumatismos.

Insaurralde, por su parte, sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que continúa bajo observación médica.

Todos los ocupantes del auto pertenecen al área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, con sede en La Plata.

La camioneta Jeep contra la que impactó el vehículo oficial quedó detenida sobre la banquina. Su conductora, una mujer de 47 años, también recibió asistencia tras el siniestro y se encuentra fuera de peligro, aunque bajo seguimiento por parte del personal médico.