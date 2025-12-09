Accidente en el Acceso Este: una camioneta y una moto chocaron a metros del Mendoza Shopping

El accidente se produjo en la intersección de Acceso Este y Avellaneda. Un motociclista resultó lesionado.

Un accidente entre una motocicleta y una camioneta se produjo la tarde de este martes en el Acceso Este, a metros del Mendoza Shopping, en Guaymallén. A raíz del choque, el conductor del rodado menor resultó lesionado, por lo que tuvo que ser asistido en la escena y luego hospitalizado.

Testigos del siniestro sostuvieron que todo se produjo pasadas las 15, cuando una moto colisionó con una Fiat Toro negra, en la intersección entre calle Avellaneda y Acceso Este, por causas que son motivo de investigación.

Al parecer, a raíz del impacto, el motociclista resultó con lesiones y fue asistido por personal médico en la escena, para luego ser trasladado hasta un nosocomio para realizarle una evaluación completa.