Accidente fatal en General Alvear: lo atropellaron mientras cruzaba la ruta de noche

Un fatal accidente tuvo lugar sobre el distrito de Bowen, dentro del departamento de General Alvear, cuando una camioneta atropelló a un hombre mientras intentaba cruzar la ruta nacional 188. El peatón, de 38 años, murió a raíz del choque.

El hecho se registró alrededor de las 21, cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 30 años, circulaba por dicha vía en dirección de oeste a este.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el vehículo impactó contra la víctima en el momento en que este intentaba cruzar la calzada a pie, llevando consigo una bicicleta en la parte de la ruta atravesada por las calles 16 y 18 de dicho distrito.

Personal del Centro de Salud de Bowen acudió rápidamente al lugar, pero solo pudo constatar el fallecimiento del hombre debido a las graves heridas.