Ciudad de Mendoza: el cronograma de obras y servicios para esta semana

La Municipalidad difundió el nuevo cronograma de tareas que abarcará bacheo, mantenimiento de forestales, trabajos en plazas y operativos de desinfección.

MDZ Sociedad

Las tareas se ejecutarán en arterias, plazas y barrios, sujetas a las condiciones climáticas.

Prensa Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el nuevo cronograma semanal de servicios, que incluye tareas de bacheo, mejoramiento de forestales, riego y mantenimiento de espacios públicos. Se solicita a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas durante los operativos de desinfección, además de retirar comederos y bebederos de mascotas mientras duren las pulverizaciones.

Si las condiciones climáticas fueran adversas, las intervenciones podrán reprogramarse. Además, se mantendrán las guardias habituales de fines de semana y feriados para atender emergencias relacionadas con arbolado y espacios verdes.

Arbolado: desrame, plantación y riego

Desrame

  • Quinta y Sexta Sección: Granaderos (de Juan B. Justo a Arístides Villanueva), Rodríguez (de Martín Zapata a Avellaneda) y Pueyrredón (de Belgrano a Boulogne Sur Mer).

Plantación y destoconado

  • Barrio San Martín.

Operativo 360

  • Desrame puntual.
  • Plantación en Primera, Segunda y Tercera Sección.

Riego

  • Por tanque en barrios del oeste y seccionales.

Espacios verdes y tareas especiales

El municipio realizará limpieza, riego, mantenimiento y desinfección de juegos, bancos y papeleros en todas las plazas.

Trabajos destacados:

  • Plaza Mathus Hoyos: ejecución de cancha de fútbol/tenis.
  • Plaza Cobo: resiembra y base para depósito de herramientas.
  • Plaza Uruguay: resiembra de prados.
  • Plaza San Martín: arenado de canteros para quitar grafitis.
  • Casa Central/Jardín Inglés: colocación de plantas según diseño.
  • Plaza Matons: resiembra y mejoramiento de canteros.
  • CIC 1: desmalezado, poda y mantenimiento.
  • Gimnasios 1 al 5: tareas intensivas previas a las escuelas de verano.
  • Parque O’Higgins: arreglo de contrapiso, cartelería e infraestructura (pintura).

Desinfección, saneamiento y cronograma diario

Pulverización de primavera

  • 9/12: Maipú, Tucumán, Santa Fe, Paraguay, Ituzaingó, Montecaseros y V. Castillo.
  • 11/12: Sargento Cabral, M. A. Saenz, Clark, V. Gil, E. Jofré, Huarpes.
  • 12/12: Chubut, Granaderos, Alpatacal y Rodríguez.
  • 13/12: Barrio Bombal.

Desinfección nocturna

  • 09/12: Avellaneda, J. B. Justo y Paso de los Andes.

Operativo MIP

  • 9/12: Dorrego y Castroman.
  • 11/12: Boulogne Sur Mer.
  • 12/12: Benielli.
  • 13/12: Barrio Bombal.

Saneamiento

  • Del 8 al 12/12: desinsectación en dependencias municipales, domicilios del oeste y operativo dengue.

Trabajos de bacheo: frío y caliente

Bacheo frío

  • 9/12: Cnel. Moldes 719.
  • 10/12: J. F. Moreno 2962, 2271 y 2044.
  • 11/12: Lugones 117 y 120.
  • 12/12: A. Del Valle 728.
  • 13/12: trabajos a designar.
  • Pedidos recibidos por redes sociales y la APP Muni Digital.

Bacheo caliente

  • 9/12: Espejo 755.
  • 10/12: 25 de Mayo 1230 y 1126.
  • 11/12: Perú 950.
  • 12/12: Cnel. Plaza 151 (Tránsito de Capital).
  • 13/12: trabajos a designar.

