Ciudad de Mendoza: el cronograma de obras y servicios para esta semana
La Municipalidad difundió el nuevo cronograma de tareas que abarcará bacheo, mantenimiento de forestales, trabajos en plazas y operativos de desinfección.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el nuevo cronograma semanal de servicios, que incluye tareas de bacheo, mejoramiento de forestales, riego y mantenimiento de espacios públicos. Se solicita a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas durante los operativos de desinfección, además de retirar comederos y bebederos de mascotas mientras duren las pulverizaciones.
Si las condiciones climáticas fueran adversas, las intervenciones podrán reprogramarse. Además, se mantendrán las guardias habituales de fines de semana y feriados para atender emergencias relacionadas con arbolado y espacios verdes.
Arbolado: desrame, plantación y riego
Desrame
- Quinta y Sexta Sección: Granaderos (de Juan B. Justo a Arístides Villanueva), Rodríguez (de Martín Zapata a Avellaneda) y Pueyrredón (de Belgrano a Boulogne Sur Mer).
Plantación y destoconado
-
Barrio San Martín.
Operativo 360
- Desrame puntual.
- Plantación en Primera, Segunda y Tercera Sección.
Riego
-
Por tanque en barrios del oeste y seccionales.
Espacios verdes y tareas especiales
El municipio realizará limpieza, riego, mantenimiento y desinfección de juegos, bancos y papeleros en todas las plazas.
Trabajos destacados:
- Plaza Mathus Hoyos: ejecución de cancha de fútbol/tenis.
- Plaza Cobo: resiembra y base para depósito de herramientas.
- Plaza Uruguay: resiembra de prados.
- Plaza San Martín: arenado de canteros para quitar grafitis.
- Casa Central/Jardín Inglés: colocación de plantas según diseño.
- Plaza Matons: resiembra y mejoramiento de canteros.
- CIC 1: desmalezado, poda y mantenimiento.
- Gimnasios 1 al 5: tareas intensivas previas a las escuelas de verano.
- Parque O’Higgins: arreglo de contrapiso, cartelería e infraestructura (pintura).
Desinfección, saneamiento y cronograma diario
Pulverización de primavera
- 9/12: Maipú, Tucumán, Santa Fe, Paraguay, Ituzaingó, Montecaseros y V. Castillo.
- 11/12: Sargento Cabral, M. A. Saenz, Clark, V. Gil, E. Jofré, Huarpes.
- 12/12: Chubut, Granaderos, Alpatacal y Rodríguez.
- 13/12: Barrio Bombal.
Desinfección nocturna
-
09/12: Avellaneda, J. B. Justo y Paso de los Andes.
Operativo MIP
- 9/12: Dorrego y Castroman.
- 11/12: Boulogne Sur Mer.
- 12/12: Benielli.
- 13/12: Barrio Bombal.
Saneamiento
-
Del 8 al 12/12: desinsectación en dependencias municipales, domicilios del oeste y operativo dengue.
Trabajos de bacheo: frío y caliente
Bacheo frío
- 9/12: Cnel. Moldes 719.
- 10/12: J. F. Moreno 2962, 2271 y 2044.
- 11/12: Lugones 117 y 120.
- 12/12: A. Del Valle 728.
- 13/12: trabajos a designar.
- Pedidos recibidos por redes sociales y la APP Muni Digital.
Bacheo caliente
- 9/12: Espejo 755.
- 10/12: 25 de Mayo 1230 y 1126.
- 11/12: Perú 950.
- 12/12: Cnel. Plaza 151 (Tránsito de Capital).
- 13/12: trabajos a designar.