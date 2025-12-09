Ciudad de Mendoza: el cronograma de obras y servicios para esta semana

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el nuevo cronograma semanal de servicios, que incluye tareas de bacheo, mejoramiento de forestales, riego y mantenimiento de espacios públicos. Se solicita a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas durante los operativos de desinfección, además de retirar comederos y bebederos de mascotas mientras duren las pulverizaciones.