La Ciudad de Mendoza renueva su Tour Divisadero con una salida diurna y otra nocturna

La capital mendocina presentó dos propuestas de trekking para disfrutar de la Reserva Natural Divisadero Largo en pleno diciembre.

El Tour propone actividades diurnas y nocturnas en la Reserva Natural Divisadero Largo, un área protegida a pocos minutos de la Ciudad.

La Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de dos nuevas ediciones del Tour Divisadero, una propuesta que combina naturaleza, historia y aventura en el imponente paisaje del piedemonte mendocino. Ambas actividades permitirán descubrir la Reserva Natural Divisadero Largo desde miradas diferentes, con recorridos guiados especialmente pensados para esta temporada.

El ciclo ofrece una salida diurna y una nocturna, cada una con características propias que buscan acercar a los participantes a la montaña, al atardecer y al valor geológico de uno de los entornos naturales más representativos de la región.

Tour Divisadero diurno: naturaleza y geología a minutos de la Ciudad de Mendoza La experiencia diurna se realizará el domingo 14 de diciembre, con inicio a las 09 h y una duración estimada de 2 horas y media. El punto de encuentro será la Reserva Natural Divisadero Largo (Ruta Provincial 99 – Ciudad). La actividad tiene costo y cupos limitados, con inscripción a través de Áreas Naturales Protegidas.

Este trekking guiado invita a recorrer el corazón del piedemonte mendocino y su valioso patrimonio natural. Los asistentes podrán conocer la historia minera del lugar, observar formaciones geológicas de más de 200 millones de años y llegar hasta la cascada del arroyo Divisadero, donde se realizará una pausa meditativa para potenciar la conexión con el entorno. Es una actividad apta para toda la familia, ubicada a solo 15 minutos de la capital.

Tour Divisadero nocturno: una experiencia sensorial bajo la luna El viernes 19 de diciembre, a las 19.30 h, se llevará a cabo la edición nocturna “Luna nueva”, con el mismo punto de encuentro y duración que la propuesta diurna. En este caso, la actividad es gratuita, con inscripción previa mediante EntradaWeb.