Nuevas visitas nocturnas en el Cementerio de la Capital: dos recorridos para descubrir su historia

La Ciudad de Mendoza invita a participar de una nueva edición de sus tradicionales visitas guiadas nocturnas al Cementerio de la Capital. La actividad se desarrollará los días 9 y 16 de diciembre, a las 21 h, en San Martín 1100, Las Heras. La propuesta es gratuita, con cupo limitado, y las entradas deben obtenerse a través de EntradaWeb .

Cada jornada contará con un circuito distinto, diseñado para recorrer mausoleos, esculturas e historias que forman parte del patrimonio cultural del lugar .

Este recorrido propone visitar tumbas y mausoleos que destacan por sus representaciones angelicales, mientras se repasa la vida de los personajes allí sepultados. Entre ellos se encuentra Fuad Toum, abogado y docente de Derecho Internacional, perseguido y encarcelado durante la última dictadura por defender a personas catalogadas como subversivas.

El circuito también incluye la tumba de José “Pepe” Carrieri, referente del arte vanguardista cuyano, quien vivió en París y se relacionó con renombrados artistas europeos; y la de Pedro Ribes, “dibujante-proyectista” que participó en obras icónicas diseñadas por Manuel y Arturo Civit.

El cierre será en la tumba de Manuel Lobos Amigorena, periodista y director del diario El Debate, considerada una de las piezas más bellas del cementerio.

cementerio ángeles Nuevas visitas nocturnas en el Cementerio de la Capital. Prensa Ciudad de Mendoza

Circuito Rescatando Historias – 16 de diciembre, 21 h

Este recorrido pone el foco en figuras relevantes de la sociedad mendocina cuyo protagonismo se fue diluyendo con el paso del tiempo. Se repasará la historia de Rafael Guevara, ex vicegobernador que donó sus tierras en San Rafael, dando origen al paraje La Guevarina.

El circuito también aborda la vida de José Ceferino Palma, quien con solo 19 años se unió al Ejército de los Andes y tuvo una destacada participación militar; y de José Antonio Salas, edecán en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, encargado luego de fundar cuarteles en el sur provincial.

El cierre será junto a la tumba de Saturnino Salvá, juez altamente respetado, recordado por ordenar la detención de José Néstor Lencinas tras el fallido levantamiento de 1905. Tras su muerte en 1906, vecinos y devotos impulsaron la construcción de un monumento, y su tumba fue durante años un sitio de peregrinación en busca de justicia.