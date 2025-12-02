Por obras en el entorno de la Terminal, no se puede circular por una transitada calle de Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha la remodelación integral del entorno de la Terminal de Ómnibus Mendoza, comenzando por la mano sur de calle Reconquista. Debido a los trabajos, el tránsito que circula en sentido oeste–este permanecerá interrumpido durante 60 días.

Quienes necesiten desplazarse hacia el este deberán desviar por Costanera hacia el norte hasta conectar con Saavedra.

Pese a las restricciones, el ingreso y egreso de taxis continuará habilitado para garantizar la operación del servicio.

Obras en la Terminal de Mendoza: cómo serán los cortes.

Además, el municipio anticipó que próximamente se intervendrá calle Alberdi, entre Bandera de los Andes y Acceso Este. En ese tramo, las tareas se ejecutarán a media calzada, de modo de no interrumpir completamente la circulación vehicular.

La obra forma parte del proyecto de Recuperación Integral y Ordenamiento del Entorno de la Terminal , alineado con los criterios urbanísticos que impulsa Guaymallén para jerarquizar los espacios públicos y mejorar la movilidad.

El plan contempla una serie de intervenciones en todas las calles que rodean la Terminal:

Renovación de calzadas y veredas con adoquines y baldosas de granito, eliminando desniveles y creando un gran “atrio” peatonal que potenciará la funcionalidad y estética del área.

Ejecución de cordón, cunetas y banquinas, con un diseño actualizado de pendientes y alcantarillas para integrarse al desarrollo urbanístico y optimizar el escurrimiento pluvial.

Nuevas veredas y esquinas accesibles, tras la instalación de conexiones domiciliarias de servicios. Se incorporarán rampas y ampliaciones para facilitar la circulación de peatones y mejorar la accesibilidad.

Construcción de nuevos apeaderos para mejorar las condiciones de espera y la accesibilidad de los usuarios del transporte público.

Puentes vehiculares y peatonales en frentes y esquinas, para ordenar el tránsito y mejorar la conectividad.

Reemplazo de luminarias por tecnología LED, con mejor iluminación y mayor sensación de seguridad para vecinos y transeúntes.

Optimización de drenajes urbanos, con el fin de evitar desbordes en días de lluvia.

Nueva forestación y equipamiento urbano, con especies adaptadas al clima local y estructuras exclusivas para el transporte público.

La intervención permitirá consolidar un entorno más ordenado, seguro y accesible para miles de personas que circulan a diario por esta zona estratégica del Gran Mendoza.