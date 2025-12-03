Creadores de contenido TikTok 2025 en Alemania eligen al mejor pese a historia trágica

Mientras TikTok está preparando para ofrecer a sus usuarios la oportunidad de reducir el volumen de material generado por Inteligencia Artificial que aparece en sus feeds, eligieron al mejor creador de contenido para Alemania , Austria y Suiza en 2025, el joven Fabian Rashagai .

Fue la propia plataforma TikTok la que reveló que actualmente hay 1.300 millones de videos etiquetados y generados por Inteligencia Artificial. Sin embargo, con más de 100 millones de piezas de contenido subidas a TikTok diariamente, este material sigue siendo una porción relativamente pequeña del total.

Aún así es para celebrar que la inminente nueva función permita a los usuarios ajustar la cantidad de contenido generado por IA. La tendencia indica que, por el momento, es contenido basura.

Este anuncio es una mala noticia para los que suben videos con IA y apelan a las herramientas de creación de videos a mansalva, como es el caso de Sora para OpenAI y Veo 3, de Google. Ambas herramientas parecían ser el paraíso automotizado deaquellos tiktokers más de avanzada y monetizadores seriales.

Sin embargo, el gigante de las redes sociales ha probado la función que permitirá a los usuarios reducir su exposición al material generado con IA.

En los últimos meses y ante este malón tecnológico se usa cada vez más la frase "AI slop" (la traducimos como basura de IA). la expresión nació ante la invasión de material de baja calidad, producido en masa, con frecuencia carente de sentido y con imágenes artificiales.

La Directora para Europa de políticas públicas de seguridad y privacidad de TikTok, Jade Nester, comentó: "Sabemos por nuestra comunidad que muchas personas disfrutan del contenido creado con herramientas de IA, desde arte digital hasta explicaciones científicas, y queremos darles la posibilidad de ver más o menos de eso, según sus propias preferencias".

TikTok IA basura "IA slop" es la síntesis para denominar los contenidos automatizados que ya molestan tanto como en su época el spam.

Inteligencia Artificial

Los usuarios pueden acceder a esto al inicio de la aplicación. Al seleccionar "administrar tema" dentro de la configuración aparece la opción "Contenido generado por IA".

La plataforma ya ofrece varios temas de filtrado que se pueden personalizar según las preferencias individuales, abarcando temas de actualidad, moda, belleza y danza.

Las políticas de TikTok exigen que los creadores de contenido etiqueten los videos como cuando se producen con Inteligencia Artificial; el incumplimiento resulta en la eliminación del video.

Aprovechando el caos en esta área, la aplicación implementará una marca de agua, que dirá "creado con IA", cuando el contenido use las herramientas de IA patentadas por TikTok.

Contenido en video

La "marca de agua" es una etiqueta oculta en los archivos generados por IA que el sistema de TikTok puede leer. Estas se incluirán en los vídeos creados con las propias herramientas de TikTok (como AI Editor Pro). El objetivo es mantener intactas las etiquetas de IA de TikTok incluso si un vídeo se edita, se descarga o se vuelve a subir a otro sitio.

El enfoque de TikTok se asemeja a la tecnología de marca de agua de Google con SynthID, que etiqueta imágenes, vídeos y audio generados por IA y que ahora se está ampliando al texto. Su objetivo es permanecer intacta tras ediciones habituales como recortes, filtros, compresión y cambios de velocidad de vídeo o audio. Google está empezando a ofrecer un detector de SynthID que puede marcar contenido creado con sus propias herramientas.

La plataforma también planea colaborar con organizaciones y especialistas para desarrollar recursos educativos que promuevan el uso responsable de la IA. La inversión para este programa de alfabetización es de 2 millones de dólares.

La iniciativa de la compañía parece más bien una respuesta ante generalizadas críticas por sus planes de despedir a cientos de moderadores humanos de contenido.

TikTok se prepara para eliminar 439 puestos dentro de su división de confianza y seguridad en Londres.

fabian rashagai tiktok

Tiktoker 2025

No vaya a ser cosa que los Premios TikTok 2025 se conviertan en una versión más tecno de las telúricas estatuillas de Martín Fierro de estas pampas. A esta altura debe existir menos gente no premiada que sí. Y si los contenidos de la IA ya aburren y se los llama basura, qué decir de esos paquidermos que celebran una especie de TeleKino que quiere calibrar la calidad de la TV, la radio, la internet, el squash, los tiros de las bochas o la cuadratura del círculo.

Así, amigos, nos topamos con los Premios TikTok 2025 organizado en Alemania, Suiza y Austria, países que tal vez tengan ganas de parecerse al Tercer Mundo.

Un dato es interesante de esta reunión: allí se dijo que los creadores de contenido utilizan cada vez más su alcance con fines políticos, mientras que la plataforma está tomando atajos a la hora de moderar el discurso de odio.

Luego de este informe se premió a las diez voces más creativas, relevantes e impactantes de la plataforma china de redes sociales.

TikTok movilizó a su comunidad para elegir a los mejores y en menos de 15 días los usuarios decidieron que Fabian Rashagai se alzara con el premio mayor. El trono resultó de los 6,1 millones de votos que obtuvo. Se lo presentó como el "Creador del Año" (@fabianrashagai23).

Siempre hay gente que cree estar inventando la rueda. Podría ser el siguiente caso.

"Los creadores tenemos un poder que antes residía en las empresas de medios", declaró Gizem Çelik al ganar el premio a Mejor Entretenimiento. Y no dijo más, como si hubiera explicado algo o, mejor, todo. Minimalismo que no he visto ni en los mejores textos de Raymond Carver. Reviso su perfil en Instagram y la señorita posee 80 mil seguidores. Presumida, muy exagerada, familiar, como argentina.

Según pareciera Gizem Çelik, de 26 años, "está" demostrando por qué la cultura pop es política. En TikTok, afirma, AfD (Alternativa para Alemania) es el partido con mayor fuerza. Se refiere al partido de ultra pero muy ultra derecha de Alemania que simpatiza con el nazismo.

Ella, advierte: “¡No debemos confundir el discurso de odio con la libertad de expresión!”. No está mal su posición.

Hamadan Hasun (@hamibees), ganadora del premio “Voz para el Cambio”, se hace eco de este sentimiento: “¡Al diablo con la AfD!”, exclamó la influencer y activista durante su discurso de aceptación. Esta mujer yazidí de origen iraquí defiende los derechos de las mujeres y la justicia social. “TikTok me permite alzar la voz por un cambio real”, declaró. En buena hora.

tiktok fabian rashagai

Tiktokers

Otros creadores, en cambio, adoptaron una visión más crítica de la plataforma. Gina Hitsch (@ichbinginapunkt) y Helena (@hierhelena) retiraron sus nominaciones.

Hitsch, quien había sido nominada a “Video del Año”, dijo que recibió “un cóctel de comentarios racistas, transfóbicos y sexistas”. Helena retiró su nominación por solidaridad y porque sentía que la plataforma no había adoptado una postura pública contra el discurso de odio después de que Hitsch retirara su nominación.

Mientras que los creadores se distanciaban activamente del discurso de odio, el director ejecutivo de TikTok Alemania, Tobias Henning, y el director general de TikTok para Alemania, Suiza y Austria, David Roland, solo hicieron declaraciones vacías: "TikTok no tolera el odio", declaró Henning.

Sin embargo, la realidad es otra: TikTok despidió a 150 moderadores de contenido en Berlín que trabajaban en la región germanoparlante. Su trabajo será asumido por IA y subcontratado a proveedores de servicios externos por razones de costos.

El director ejecutivo de TikTok Alemania, Tobias Henning, y el director general de TikTok DACH, David Roland, se quedaron en meras palabras. Es decir: sin palabras.

tiktoker 2025

Fabian Rashagai

Fabian Rashagai, de 28 años, fue la estrella de la noche. A diario hace reír a millones de personas en línea. Sin embargo, en su vida privada, tuvo que lidiar con duros golpes del destino a temprana edad.

En su podcast compartió por primera vez una profunda reflexión sobre su agitado pasado. Y allí reveló: "¡A los 21 años quedé completamente huérfano!".

El TikToker perdió trágicamente a su madre y a su padre en tan solo seis meses.

Después de graduarse la tragedia llegó a su vida. Su infancia fue feliz. Vivía con sus padres y su hermana en una casa en Renania. "No éramos ricos, pero tampoco teníamos problemas económicos", recuerda.

En el verano de 2016, la vida, hasta entonces tranquila, de Fabian cambió drásticamente. Poco después de graduarse su madre recibió diagnóstico de cáncer. "Al principio no fue tan dramático. Ella solo tenía que ir a quimioterapia (...) y yo tenía que hacer un poco más. Hacer las compras, guardar todo, cosas así".

Apenas seis meses después del diagnóstico de cáncer de su madre, Fabian asistió a un partido de fútbol de la Bundesliga con su padre. Poco antes del pitido final, su padre sufrió un infarto en el estadio.

"Si hubiera ocurrido en casa o de noche, sin duda habría muerto al instante", dice la estrella de TikTok. Su padre sobrevivió por poco al incidente, pero su salud se deterioró rápidamente después.

Fabian cuidó con cariño a sus padres. Pero en noviembre de 2018, su madre perdió la batalla contra el cáncer. Tan solo cinco meses y medio después, en abril de 2019, su padre también falleció.

"Ni siquiera sé la causa exacta de su muerte", admite Fabian. Su padre había sufrido insuficiencia cardíaca y problemas pulmonares debido a su tabaquismo excesivo.

Tras la muerte de sus padres, el entonces joven de 21 años cayó en una profunda depresión. Gracias a su pensión completa de orfandad, no tuvo que trabajar.

"Sin duda, es una situación privilegiada. Pero si no la hubiera tenido, creo que lo habría llevado mejor, si hubiera tenido algún tipo de trabajo".

Con videos en los que parodia comportamientos típicos alemanes y se burla de situaciones cotidianas, Fabian se ganó el corazón de los espectadores de TikTok e Instagram.

En marzo de 2022, Fabian finalmente subió su primer video de TikTok. Desde entonces, ha deleitado a multitudes de seguidores en redes sociales. Sin embargo, nunca podrá compartir su éxito con sus padres. Esto pesa mucho para la estrella de internet: "Ojalá supiera qué pensarían de todo esto. Porque eso es algo que nunca sucederá".

Tras este período difícil, Fabian volvió a hacer vídeos divertidos hace unos tres años. Describe su trabajo creativo como un salvavidas: subir vídeos a diario le dio estructura, un propósito y la oportunidad de desarrollar su talento. Para él, producir contenido se convirtió no solo en una pasión, sino también en una forma de afrontar los momentos difíciles.

"Sé creativo, publica lo que quieras. Escribe el libro, publica el vídeo, escribe la canción. No tengas miedo [...] Cree que el mundo necesita más creatividad y belleza".

Es imposible no estar de acuerdo con su propósito. Al final votaron bien.