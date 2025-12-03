Salario mínimo: los aumentos que dispuso el Gobierno y cómo impactan hasta agosto de 2026

El Gobierno nacional definió por laudo un incremento escalonado del Salario Mínimo , Vital y Móvil (SMVM) que se aplicará desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La resolución fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo del Salario y funcionaria del Ministerio de Capital Humano, y publicada en el Boletín Oficial .

La medida se activa luego de que la sesión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo fracasara en el intento de consensuar una cifra común. Según consta en el acta, cada sector —trabajadores y empleadores— presentó propuestas distintas y, tras un extenso intercambio, no se alcanzó el acuerdo requerido por la Ley 24.013. Ante este escenario, la normativa obligó al Poder Ejecutivo a resolver unilateralmente.

La resolución establece una escala de incrementos que eleva el salario mínimo desde $328.400 en noviembre de 2025 hasta $376.600 en agosto de 2026 para trabajadores mensualizados con jornada completa. El valor por hora subirá desde $1.642 a $1.883 en el mismo período.

El nuevo SMVM aplica a empleados del Régimen de Contrato de Trabajo, del sector agrario, de la Administración Pública Nacional y a todos los organismos estatales empleadores, con excepciones previstas para modalidades especiales de contratación.

La resolución también actualiza el cálculo del seguro de desempleo. A partir de ahora, la prestación será equivalente al 75% del salario neto de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al despido. Sin embargo, establece dos límites:

No podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente.

No podrá superar el 100% del salario mínimo vigente.

La fórmula sigue los parámetros fijados en la resolución del Consejo del Salario de 2023.

Una intervención obligada

Este cambio aparece como una salida institucional prevista ante la falta de acuerdos en el Consejo, un escenario que ya se ha repetido en otras oportunidades. La resolución subraya que la decisión se adopta en cumplimiento de las normas que regulan el organismo y del diseño institucional del Ministerio de Capital Humano, que absorbió las funciones del antiguo Ministerio de Trabajo.

Con este esquema, el Gobierno busca otorgar previsibilidad al piso salarial y al seguro de desempleo, mientras continúa la disputa entre sindicatos y cámaras sobre la recuperación del ingreso y el impacto en los costos laborales.