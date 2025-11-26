Salario Mínimo Vital y Móvil: la decisión que tomó el Gobierno tras la reunión

El Gobierno anunció este miércoles que los nuevos valores del salario mínimo se definirán por decreto. Los detalles.

El Gobierno nacional anunció hoy, en el Consejo de Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes presentes. Se trata de una decisión que tomó el Ejecutivo en medio de las discusiones que se retomaron este miércoles.

En medio de la falta de acuerdo entre las centrales trabajadoras, el Ejecutivo nacional resolvió recurrir al decreto que se irá actualizando conforme lo decida el Gobierno luego del anuncio de esta nueva medida. Esto no cayó muy bien ya que los gremios preferían discutir y debatir sobre los montos en cada reunión del Consejo del Salario.

La postura de los gremios sobre el salario mínimo Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA – Autónoma $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”. Mientras tanto, empresarios proponen $326.000 ahora y 349.000 en abril del próximo año.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA – A.

Hasta el momento, el salario mínimo tenía un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado. Foto: Shutterstock Sin acuerdo en la reunión, el salario mínimo se definirá por un decreto. Por su parte, el secretario general, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.