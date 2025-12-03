Apuestas online: la Cruz Roja advierte que los adolescentes empiezan a jugar desde los 13 años

Un informe reciente del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina encendió las alarmas: seis de cada diez adolescentes del país están expuestos al universo de las apuestas online , una práctica que comienza cada vez más temprano y que se expande a través de vínculos entre pares, redes sociales y entornos digitales sin control efectivo.

El estudio —realizado a partir de 11.421 encuestas a jóvenes de entre 13 y 18 años— permite dimensionar un fenómeno que preocupa a escuelas, familias y especialistas. La investigación revela que el uso extendido de billeteras virtuales, la publicidad constante y la falta de criterios claros para diferenciar plataformas legales de las ilegales constituyen las principales puertas de entrada para chicos y chicas que todavía se encuentran en pleno desarrollo.

“Los datos muestran claramente el riesgo al que están expuestos niños y niñas de 13 a 18 años. El uso de billeteras digitales y la avalancha de publicidad son los grandes facilitadores. El 75% de los adolescentes pide controles más estrictos sobre las plataformas”, advirtió José Scioli, director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina.

Desde la organización, remarcan que la problemática creció de la mano de consultas y alertas de docentes, familias y de los propios jóvenes. En este contexto, el área de Juventud de Cruz Roja está diseñando una caja de herramientas práctica y accesible con recursos para informarse, cuidarse y fortalecer el bienestar emocional.

“Los resultados nos permiten acompañar mejor a las y los jóvenes. Estamos impulsando talleres, espacios de prevención entre pares y materiales para familias y escuelas, porque creemos en redes de apoyo que escuchen y contengan”, explicó Luciana Marino, coordinadora de Juventud.

Apuestas online: principales hallazgos

Alta exposición

El informe muestra que el 60% de los adolescentes está expuesto al juego online: un 16% participa directamente y un 45% lo vive a través de vínculos cercanos. Las amistades aparecen como la ruta principal de ingreso. El 57% empezó a apostar por recomendación de pares y casi el 80% de quienes no juegan conoció estas plataformas por amigos o conocidos. El 40% menciona que personas adultas de su entorno también apuestan.

Riesgos para la salud mental

Las señales de alarma son contundentes. El 79% reconoce el riesgo de adicción; uno de cada ocho quedó endeudado. El 69% reporta ansiedad y malestar, y casi la mitad manifestó dificultades para dormir y deterioro del rendimiento escolar asociados a la práctica.

Inicio a los 13 años y fuerte brecha de género

La edad promedio de inicio se ubica entre los 13 y 14 años, con participación en aumento hasta los 17 o 18. Los varones apuestan tres veces más que las mujeres (24% contra 8%) y lo hacen con mayor frecuencia.

Ecosistema digital saturado

Entre el 71% y el 79% de las adolescencias estuvo expuesto a publicidad o contenido de apuestas online, incluso sin jugar. La captación ocurre en redes sociales, plataformas de streaming y chats privados.

Acceso facilitado y sin controles

El 83% de quienes apuestan utiliza billeteras virtuales como medio de pago, y el 43% accedió con la ayuda de intermediarios que les facilitaron el ingreso pese a ser menores de edad.

Confusión entre plataformas legales e ilegales

Más de la mitad no distingue sitios habilitados de los que no lo están. Entre el 51% y el 66% respondió “no estoy seguro/a” ante dominios simulados, lo que evidencia un vacío de información y regulación.

Regulación insuficiente

El 80% considera que los mecanismos para impedir el acceso de menores no funcionan. La brecha entre la normativa y la realidad digital se amplía.

Demanda de acompañamiento

El 75% de los adolescentes pide controles más estrictos y cuatro de cada diez exigen talleres y campañas de sensibilización. Reclaman conocer los riesgos, entender cómo funcionan los algoritmos de captación y saber dónde pedir ayuda.