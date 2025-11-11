OpenAI apuesta al campo de la medicina a través de la inteligencia artificial

Cada vez es más la cantidad de personas que utilizan Inteligencia artificial en las actividades cotidianas de su vida. Esta tecnología se ha extendido a prácticas laborales, profesionales, educacionales y de entretenimiento, sin discriminar rangos etarios. En este sentido OpenAI analiza lanzar productos referidos a la medicina.

El interés de OpenAI por el sector sanitario llega en un contexto en el que otros gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft ya intentaron, sin demasiado éxito, ofrecer a los usuarios mayor control sobre sus datos médicos. Google canceló su servicio de registro de salud en 2011 por falta de uso, Amazon cerró su negocio de rastreadores Halo en 2023 y la plataforma HealthVault de Microsoft tampoco logró una adopción masiva.

logo-OpenAI-ChatGPT-con-dibujo-d Es mentira que ChatGPT dejará de dar información médica. ADSLZone La estrategia de OpenAI Los avances de OpenAI en este terreno se fortalecieron con la incorporación de figuras estratégicas. En junio, la empresa contrató a Nate Gross, cofundador de la red médica Doximity, como responsable de estrategia sanitaria. Dos meses más tarde, sumó a Ashley Alexander, exejecutiva de Instagram, como vicepresidenta de productos de salud. En este sentido, se destacó el enorme alcance actual de ChatGPT, señalando que la plataforma “atrae a unos 800 millones de usuarios activos semanales, muchos de los cuales buscan consejo médico”.