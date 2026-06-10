Ni Punta del Este ni Colonia: el destino de Uruguay que eligen argentinos por sus tardes increíbles

El rincón uruguayo que muchos argentinos eligen para descansar. Cada vez más argentinos viajan a este pueblo uruguayo por una razón simple.

No todo pasa por Punta del Este. Cada vez más argentinos cruzan a Uruguay en busca de lugares tranquilos, buena comida y paisajes frente al río sin gastar una fortuna. Nueva Palmira, un pueblo costero del departamento de Colonia atrae por sus atardeceres, la calma de sus playas y precios más accesibles.

Nueva Palmira: el rincón uruguayo que muchos eligen para descansar sin multitudes Ubicado sobre la desembocadura del río Uruguay y el Río de la Plata, Nueva Palmira mantiene un perfil bajo frente a otros destinos turísticos del país. Sin embargo, en los últimos años empezó a atraer visitantes argentinos que buscan tranquilidad, naturaleza y escapadas cortas lejos del ruido.

uruguay3 Uno de los mayores atractivos del lugar son los atardeceres. Desde la rambla y las playas cercanas, el cielo toma tonos naranjas y rosados que se reflejan sobre el agua. Muchas personas llegan con mate, reposeras y cámaras para pasar la tarde frente al río.

El ambiente del pueblo también suma puntos. Hay movimiento turístico, aunque sin grandes aglomeraciones. Restaurantes familiares, pequeñas posadas y comercios locales forman parte de una experiencia mucho más relajada que la de otros balnearios famosos de Uruguay.

uruguay2 Otro detalle que atrae argentinos tiene relación con los precios. En comparación con destinos más conocidos, muchos viajeros encuentran opciones de alojamiento y gastronomía con valores más tranquilos. Por eso, varias familias y parejas eligen escapadas de pocos días durante fines de semana largos o vacaciones cortas.