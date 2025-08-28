¿Así se llama? NanoBanana la mejor IA de Google llegó a todos

El nuevo modelo de edición de imágenes con IA de Google DeepMind ya está disponible en la aplicación Gemini . La compañía presentó esta actualización como la más avanzada hasta ahora y explicó que busca mejorar la precisión en retratos y la consistencia al modificar fotos de personas, animales o incluso escenarios. Según Google, se trata del modelo de edición mejor valorado en el mundo tras sus primeras pruebas.

La actualización introduce un icono dentro de la app que permite subir una fotografía y aplicar cambios sin perder la identidad visual del retratado. “Sabemos que los detalles importan, y por eso nuestro enfoque está en mantener el parecido en cada edición”, indicó el equipo de Google en la presentación.

Los usuarios podrán probar transformaciones simples, como cambiar peinados o vestimenta, o bien realizar modificaciones más elaboradas: desde añadir un fondo nuevo hasta situarse en escenarios ficticios. Gemini también permite combinar varias fotos para crear escenas originales, como una persona junto a su mascota en un entorno diferente.

El modelo ofrece además edición por pasos. Es posible empezar con una sala vacía, añadir color a las paredes y continuar incorporando muebles, conservando la coherencia en cada modificación. Otra función destacada es la mezcla de estilos, que permite aplicar texturas o patrones de una imagen sobre objetos de otra.

Disponibilidad y privacidad

Google informó que la herramienta de edición de imágenes con IA está disponible tanto para usuarios gratuitos como de pago en todo el mundo. Todas las imágenes generadas o modificadas incluyen una marca de agua visible y otra digital, mediante SynthID, que señala su origen artificial.

image "Reimagina las fotografías con un prompt" Google

La compañía remarcó que esta tecnología se integra de forma nativa en la app y que el procesamiento se realiza dentro de los servidores de Google con estándares de seguridad reforzados. De esta manera, la edición mantiene un control transparente sobre el contenido creado y la identidad de quienes aparecen en las fotografías.

Con este avance, Gemini se posiciona como un competidor directo en el campo de la edición creativa con IA, ampliando las posibilidades para usuarios que buscan personalizar sus imágenes de manera rápida y precisa.

FUENTE: Gemini