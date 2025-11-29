Plataformas|
Alerta de espacio en Gmail: dos trucos claves para liberar almacenamiento sin pagar
Se trata de una de las pesadillas recurrentes de los usuarios de Google. Conoce los comandos que te permitirán recuperar gigabytes en tu cuenta de Gmail.
En la era digital, pocas notificaciones generan tanta ansiedad como la de "Almacenamiento casi lleno". Para los millones de usuarios que dependen del ecosistema de Google, los 15 GB gratuitos que ofrece Gmail suelen quedar chicos rápidamente.
La acumulación de imágenes en alta calidad y el envío constante de adjuntos pesados provocan que la capacidad disponible se evapore. Sin embargo, antes de resignarse a contratar un plan pago, existen dos estrategias gratuitas y efectivas dentro de Gmail para hacer una limpieza profunda.
El comando secreto para detectar archivos pesados
Muchas veces, el espacio está ocupado por correos antiguos con adjuntos que ya no recordamos (videos, presentaciones o carpetas comprimidas). La forma más eficiente de encontrarlos es utilizando el buscador interno de Gmail con un comando específico.
El truco consiste en escribir en la barra de búsqueda: larger:15MB. Al presionar enter, la plataforma filtrará y mostrará únicamente aquellos correos que pesen 15 megabytes o más. Desde esa lista, es muy sencillo seleccionar y eliminar aquellos hilos viejos que ya no tienen utilidad. Además, la herramienta es flexible: si necesitás una búsqueda más exhaustiva, podés cambiar el valor numérico (por ejemplo, larger:5MB) para detectar archivos medianos que, acumulados, consumen gran parte de tu cuota.
Limpieza a fondo: las zonas olvidadas de Gmail
El segundo método apunta a lo que no vemos a simple vista. Muchos usuarios borran correos pero olvidan que estos no desaparecen de inmediato, sino que se alojan en la Papelera, continuando la ocupación de espacio. Lo mismo ocurre con la carpeta de Spam.
Para recuperar capacidad real, es necesario:
-
Ir a la carpeta Spam y seleccionar "Eliminar todos los mensajes de spam ahora".
Ir a la Papelera y elegir "Vaciar papelera ahora".
Finalmente, los expertos recomiendan no ignorar las categorías automatizadas como Promociones, Social y Notificaciones. Allí suelen acumularse miles de correos livianos que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en una carga pesada para la cuenta. Realizar este mantenimiento de forma periódica es la mejor manera de mantener tu Gmail funcionando sin interrupciones y sin costos extra.