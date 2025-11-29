Alerta de espacio en Gmail: dos trucos claves para liberar almacenamiento sin pagar

Se trata de una de las pesadillas recurrentes de los usuarios de Google. Conoce los comandos que te permitirán recuperar gigabytes en tu cuenta de Gmail.

La forma más sencilla de empezar es seleccionar los mensajes directamente desde la bandeja de entrada.

En la era digital, pocas notificaciones generan tanta ansiedad como la de "Almacenamiento casi lleno". Para los millones de usuarios que dependen del ecosistema de Google, los 15 GB gratuitos que ofrece Gmail suelen quedar chicos rápidamente.

La acumulación de imágenes en alta calidad y el envío constante de adjuntos pesados provocan que la capacidad disponible se evapore. Sin embargo, antes de resignarse a contratar un plan pago, existen dos estrategias gratuitas y efectivas dentro de Gmail para hacer una limpieza profunda.

ChatGPT Image 15 oct 2025, 12_33_42 p.m. En Gmail, una configuración correcta y hábitos simples reducen de forma drástica el riesgo. Imagen generada por IA El comando secreto para detectar archivos pesados Muchas veces, el espacio está ocupado por correos antiguos con adjuntos que ya no recordamos (videos, presentaciones o carpetas comprimidas). La forma más eficiente de encontrarlos es utilizando el buscador interno de Gmail con un comando específico.

El truco consiste en escribir en la barra de búsqueda: larger:15MB. Al presionar enter, la plataforma filtrará y mostrará únicamente aquellos correos que pesen 15 megabytes o más. Desde esa lista, es muy sencillo seleccionar y eliminar aquellos hilos viejos que ya no tienen utilidad. Además, la herramienta es flexible: si necesitás una búsqueda más exhaustiva, podés cambiar el valor numérico (por ejemplo, larger:5MB) para detectar archivos medianos que, acumulados, consumen gran parte de tu cuota.

Ahora Gmail escribirá tus correos Foto: Shutterstock Gmail es una herramienta muy util. Foto: Shutterstock Limpieza a fondo: las zonas olvidadas de Gmail El segundo método apunta a lo que no vemos a simple vista. Muchos usuarios borran correos pero olvidan que estos no desaparecen de inmediato, sino que se alojan en la Papelera, continuando la ocupación de espacio. Lo mismo ocurre con la carpeta de Spam.