Crisis de espacio en Gmail: tres trucos infalibles para limpiar tu cuenta gratis

El límite de 15 GB de almacenamiento acecha a los usuarios, pero existen comandos ocultos en Gmail que permiten eliminar archivos rápidamente.

El aviso de "Almacenamiento casi lleno" se ha convertido en una de las notificaciones más temidas de la vida digital. En un ecosistema donde Gmail, Google Drive y Google Fotos comparten un límite gratuito de 15 GB, el espacio suele agotarse mucho más rápido de lo previsto debido a la acumulación silenciosa de archivos adjuntos, videos y correos promocionales.

Sin embargo, no es necesario recurrir a planes de pago de inmediato. Existen métodos directos para realizar una limpieza profunda utilizando la propia barra de búsqueda de la plataforma, permitiendo recuperar varios gigabytes de capacidad de forma inmediata.

Gmail refuerza su seguridad para prevenir estafas Foto: Archivo Gmail refuerza su seguridad para prevenir estafas Foto: Archivo Los comandos estratégicos para liberar tu Gmail La clave para una limpieza efectiva no es borrar mensaje por mensaje, sino utilizar filtros de búsqueda que identifiquen los elementos más problemáticos. Según expertos en productividad digital, estas son las tres rutas más rápidas:

Filtrar por tamaño: Al escribir larger:10M o larger:25M en el buscador de Gmail , el sistema muestra automáticamente los correos que contienen adjuntos pesados, como videos o presentaciones, que son los principales responsables del colapso de la cuenta.

Limpieza por antigüedad: Para deshacerse de información obsoleta, se pueden usar comandos como older_than:5y (para mensajes con más de 5 años de antigüedad) o before:2020/01/01. Esto permite eliminar en bloque miles de conversaciones que ya no tienen relevancia.

Eliminación de suscripciones: Escribir la frase "cancelar suscripción" en el buscador ayuda a agrupar todos esos correos de marketing y newsletters que ocupan espacio innecesario y generan desorden visual. El paso final: la papelera y el tiempo de actualización Un error común entre los usuarios es borrar los mensajes y esperar que el contador de almacenamiento baje al instante. Es fundamental recordar que Gmail conserva los elementos eliminados en la Papelera durante 30 días, por lo que es necesario vaciarla manualmente para liberar el espacio de forma definitiva.