Gmail permitirá cambiar la dirección de correo sin perder el historial: qué se sabe del nuevo sistema

Los usuarios de Gmail podrían estar frente a uno de los cambios más esperados desde el lanzamiento del servicio. Según información detectada en páginas de soporte oficiales, Google trabaja en una función que permitirá modificar el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico sin necesidad de crear una cuenta nueva ni perder datos, correos o configuraciones asociadas. La novedad, que aún se encuentra en una etapa inicial, apunta a resolver una de las mayores limitaciones históricas del correo de Google .

Hasta ahora, Gmail no permite alterar la dirección original asociada a una cuenta . Una vez creado el correo , ese nombre de usuario queda fijo de por vida. Quienes necesitaban un cambio —por motivos laborales, personales o de imagen digital— debían crear una cuenta nueva y migrar manualmente contactos, correos y accesos a servicios vinculados. El proceso, además de engorroso, suele generar pérdidas de información o errores de sincronización.

La nueva función cambiaría radicalmente esa lógica. Según la documentación detectada, los usuarios podrán reemplazar su dirección de Gmail por una nueva dentro de la misma cuenta, manteniendo intactos el historial de correos , los archivos, las configuraciones y el acceso a todos los servicios de Google . En otras palabras, no habría que empezar de cero ni rehacer la vida digital asociada a la cuenta.

Un detalle llamativo es que la información oficial apareció, por ahora, solo en idioma hindi. Esto sugiere que la compañía podría estar probando la función de manera limitada o que la publicación se adelantó al anuncio global.

Gmail es el servicio de correo electrónico más utilizado en la actualidad Foto: Unsplash El correo antiguo quedará como alias protegido y seguirá recibiendo mensajes entrantes en misma cuenta. Imagen extraída de la web

Cómo funcionará el nuevo sistema de direcciones de Gmail

El cambio no implicará la desaparición del correo antiguo. Según lo informado, la dirección original se conservará como un alias vinculado a la misma cuenta. Esto significa que los correos enviados tanto a la dirección nueva como a la anterior llegarán a la misma bandeja de entrada. Además, el usuario podrá iniciar sesión y enviar mensajes usando cualquiera de las dos direcciones.

Este punto resulta clave para evitar problemas de seguridad y continuidad. El nombre de usuario antiguo quedará protegido, por lo que nadie más podrá registrarlo mientras la cuenta siga activa. La decisión responde a una realidad concreta: el correo electrónico suele estar vinculado a miles de cuentas, servicios, suscripciones y validaciones externas, lo que vuelve prácticamente imposible actualizarlo uno por uno.

GMAIL2 La nueva opción tendrá límites anuales y máximo cuatro nombres usuario por cuenta de Gmail. Imagen extraída de la web

Límites, restricciones y uso responsable en Gmail

Para evitar abusos, Google impondrá ciertas restricciones. El cambio de dirección solo podrá realizarse una vez cada 12 meses, y cada cuenta tendrá un límite máximo de cuatro nombres de usuario de Gmail, incluyendo el original. Estas medidas buscan equilibrar flexibilidad con seguridad y prevenir usos fraudulentos o confusiones de identidad.

Si bien aún no hay fecha oficial de lanzamiento, todo indica que la función llegará de forma progresiva. De confirmarse, se trataría de una de las actualizaciones más relevantes en la historia de Gmail, con impacto directo en la identidad digital de millones de usuarios que, por primera vez, podrán corregir, actualizar o profesionalizar su dirección de correo sin pagar el costo de empezar de nuevo.