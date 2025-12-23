Gmail: la función para liberar espacio sin pagar y borrar archivos pesados

Para muchos usuarios, agotar los 15 GB gratuitos de almacenamiento que ofrece Google entre Gmail , Drive y Fotos es un problema habitual. Cuando se llega al límite, no solo deja de entrar correo, sino que también se restringe la posibilidad de subir archivos o hacer copias de seguridad en otros servicios vinculados.

Pero existe una función poco difundida dentro de Gmail que permite liberar espacio sin necesidad de contratar más almacenamiento, y puede ser de gran ayuda para quienes quieren recuperar capacidad en su cuenta de forma rápida y gratuita.

Una de las formas más eficaces de recuperar espacio es identificar los correos que contienen adjuntos de gran tamaño. Para ello, Gmail incluye un buscador avanzado que permite filtrar los mensajes según el peso de los archivos que contienen.

Al escribir en la barra de búsqueda: larger:15MB, el sistema mostrará todos los correos que pesan 15 MB o más. También es posible ajustar ese número, por ejemplo usando larger:5MB para localizar archivos un poco menores pero igualmente voluminosos. Una vez que se visualizan esos mensajes, el usuario puede seleccionarlos y eliminarlos para liberar espacio de inmediato.

Especialistas en gestión de almacenamiento también recomiendan aprovechar este tipo de filtros para encontrar archivos adjuntos pesados o correos antiguos que ya no sean necesarios y que pueden estar consumiendo gran parte de ese espacio limitado.

Gmail al límite: cuando se llenan los 15 GB compartidos con Drive y Fotos, el correo deja de enviar y recibir mensajes.

Además del filtro por tamaño, Gmail incorporó una función llamada “Gestionar suscripciones”, accesible desde el menú lateral en computadoras. Esta opción permite ver y cancelar suscripciones a newsletters, tiendas online y otros servicios que envían correo regularmente, ayudando a reducir la cantidad de correos que llegan y, potencialmente, el espacio que ocupan.

Eliminar o dejar de recibir mensajes promocionales y boletines puede ser especialmente útil si la bandeja está saturada con correos que ya no interesan y que, además, pueden contener archivos adjuntos o imágenes que suman al total de almacenamiento usado.

Por qué es importante liberar espacio

Cuando la cuota de almacenamiento se completa, no solo Gmail deja de recibir correos, sino que también afecta otros servicios como Google Drive y Google Fotos. Esto puede impedir subir nuevos archivos o realizar respaldos automáticos, lo que puede ser un inconveniente grave para quienes dependen de estas herramientas para su trabajo o vida personal.

Con estas funciones poco conocidas, los usuarios pueden optimizar su almacenamiento sin desembolsar dinero extra, manteniendo su cuenta organizada y con capacidad para seguir enviando y recibiendo correos como antes.