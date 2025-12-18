¿Bandeja de entrada llena? Los trucos ocultos de Gmail para ordenar y borrar correos en masa

Para aliviar tu Gmail, cambiá el tipo de bandeja, cancelá suscripciones desde una sola vista y usá búsquedas con filtros.

Bandeja explotada en Gmail: con algunos ajustes ocultos podés ordenar lo importante y limpiar miles de correos sin instalar aplicaciones externas.

Tener miles de correos acumulados en Gmail no solo molesta: también complica encontrar lo importante, dispara notificaciones inútiles y, en algunos casos, empuja el almacenamiento de tu cuenta al límite. La buena noticia es que Gmail trae herramientas integradas (y bastante escondidas) para ordenar y limpiar la bandeja de entrada sin apps externas. Acá va un método “en tres trucos” que, bien aplicado, deja resultados en minutos.

gmail lleno2 Orden con un clic: en “Tipo de bandeja de entrada” podés poner primero lo importante, lo no leído o lo destacado para ver lo urgente arriba. Imagen extraída de la web 1) Reordená lo urgente con un clic (sin carpetas ni caos) Antes de borrar, conviene cambiar la forma en que Gmail te muestra el correo. En la versión web, entrá al ícono de Configuración (engranaje) y, en “Tipo de bandeja de entrada”, probá una de estas vistas: “Lo importante primero”, “No leído primero”, “Destacado primero”, “Bandeja de entrada prioritaria” o “Varias bandejas de entrada”. Gmail reorganiza la parte superior para que lo relevante quede arriba y el ruido, abajo.

Este cambio no borra nada: solo te devuelve control visual. En bandejas de entradas saturadas, suele ser el paso que más “aire” da sin esfuerzo, porque reduce el scroll y evita que se te pierdan mails clave entre promociones.

ChatGPT Image 15 oct 2025, 12_33_42 p.m. Chau boletines: “Administrar suscripciones” reúne newsletters y listas de correo en una sola vista para cancelarlas por remitente en segundos. Imagen generada por IA 2) Cortá de raíz los boletines: “Administrar suscripciones” El mayor culpable del desborde suele ser el mismo: listas de correo, tiendas, newsletters y notificaciones automáticas. Gmail ya permite concentrar todo eso en una sola vista para salirte con pocos toques.

En computadora, se accede desde el menú lateral: Más → Administrar suscripciones. Ahí aparece un listado de remitentes y cuántos correos te mandaron recientemente, con la opción de “Unsubscribe/Cancelar suscripción” al lado.

te mandaron recientemente, con la opción de “Unsubscribe/Cancelar suscripción” al lado. En Android (y también en mobile según disponibilidad), el camino es similar: Menú → Administrar suscripciones. La ventaja es obvia: en lugar de abrir correo por correo y buscar el link escondido al final, resolvés por remitente. Y si alguna lista te sirve, la dejás: el objetivo es sacar del medio lo que llega “por costumbre”, no perder información útil.