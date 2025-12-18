¿Bandeja de entrada llena? Los trucos ocultos de Gmail para ordenar y borrar correos en masa
Para aliviar tu Gmail, cambiá el tipo de bandeja, cancelá suscripciones desde una sola vista y usá búsquedas con filtros.
Tener miles de correos acumulados en Gmail no solo molesta: también complica encontrar lo importante, dispara notificaciones inútiles y, en algunos casos, empuja el almacenamiento de tu cuenta al límite. La buena noticia es que Gmail trae herramientas integradas (y bastante escondidas) para ordenar y limpiar la bandeja de entrada sin apps externas. Acá va un método “en tres trucos” que, bien aplicado, deja resultados en minutos.
1) Reordená lo urgente con un clic (sin carpetas ni caos)
Antes de borrar, conviene cambiar la forma en que Gmail te muestra el correo. En la versión web, entrá al ícono de Configuración (engranaje) y, en “Tipo de bandeja de entrada”, probá una de estas vistas: “Lo importante primero”, “No leído primero”, “Destacado primero”, “Bandeja de entrada prioritaria” o “Varias bandejas de entrada”. Gmail reorganiza la parte superior para que lo relevante quede arriba y el ruido, abajo.
Este cambio no borra nada: solo te devuelve control visual. En bandejas de entradas saturadas, suele ser el paso que más “aire” da sin esfuerzo, porque reduce el scroll y evita que se te pierdan mails clave entre promociones.
2) Cortá de raíz los boletines: “Administrar suscripciones”
El mayor culpable del desborde suele ser el mismo: listas de correo, tiendas, newsletters y notificaciones automáticas. Gmail ya permite concentrar todo eso en una sola vista para salirte con pocos toques.
- En computadora, se accede desde el menú lateral: Más → Administrar suscripciones. Ahí aparece un listado de remitentes y cuántos correos te mandaron recientemente, con la opción de “Unsubscribe/Cancelar suscripción” al lado.
- En Android (y también en mobile según disponibilidad), el camino es similar: Menú → Administrar suscripciones.
La ventaja es obvia: en lugar de abrir correo por correo y buscar el link escondido al final, resolvés por remitente. Y si alguna lista te sirve, la dejás: el objetivo es sacar del medio lo que llega “por costumbre”, no perder información útil.
3) La limpieza rápida: buscá por “peso” y borrá en masa
Si tu Gmail está pesado o querés una limpieza express, la clave es usar operadores de búsqueda para encontrar lo que más ocupa o lo más viejo.
Dos búsquedas muy efectivas:
- has:attachment larger:10M para ubicar correos con adjuntos grandes.
- older_than:1y (o older_than:2y) para localizar correos antiguos por fecha.
Cuando tengas los resultados, en la versión web marcá el checkbox de arriba para seleccionar y usá la opción de “Seleccionar todas las conversaciones” para aplicar borrar/archivar de forma masiva.
Tip final: si el objetivo es liberar espacio, acordate de vaciar Papelera y Spam. Y si el contador de almacenamiento no baja al instante, puede tardar un tiempo en reflejarse.
Bonus para que no vuelva a pasar: alias y filtros automáticos
Gmail permite crear “variantes” de tu mail para ordenar desde el origen: podés registrarte como [email protected] y después filtrar todo lo que llegue a ese alias.
También sirve el truco de los puntos: Gmail ignora los puntos en el nombre, así que [email protected] y [email protected] llegan a la misma cuenta. Eso ayuda a identificar de dónde salió un registro.