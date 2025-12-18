La Navidad se acelera en Walmart y el Samsung Galaxy S24 Ultra baja su precio

La temporada de fiestas nos brinda oportunidades de compras muy interesantes y este 2025 no parece ser la excepción. En esta oportunidad, la cadena de retail Walmart de los Estados Unidos lanzó una promoción por Navidad que pone al poderoso Samsung Galaxy S24 Ultra en el centro de atención. Así, este teléfono Samsung se convierte en uno de los regalos más deseados por muchos argentinos.

Para poner en contexto, a pesar de estar próximos al inicio del 2026, este celular de la marca surcoreana continúa siendo un referente indiscutido en el mercado actual de Argentina . Con un hardware diseñado para la excelencia y capacidades fotográficas que desafían a las cámaras profesionales, el equipo se posiciona como una inversión inteligente para quienes buscan renovar su equipo antes de fin de año con lo mejor del ecosistema Android.

La oferta de Walmart es por el Galaxy S24 Ultra , un dispositivo que no escatima en recursos. Este teléfono de gama alta destaca por su pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120Hz, lo que asegura imágenes nítidas y fluidas, ideales para consumir contenido multimedia.

En su interior, está equipado con el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, acompañado de 12GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento. Además, cuenta con una batería de 5000 mAh que ofrece una duración prolongada, resistencia al agua y al polvo IP68 y parlantes estéreo optimizados por AKG para un sonido Hi-Fi.

El apartado fotográfico es donde el Samsung Galaxy S24 Ultra realmente brilla. El dispositivo destaca por su sensor principal de 200MP, que se complementa con un sistema de zoom de alta gama.

Este sistema incluye una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom óptico 5x, una cámara telefoto de 10MP con zoom 3x y una cámara ultra ancha de 12MP. Esta configuración permite capturar fotos y videos de alta calidad en una variedad de situaciones, desde retratos hasta paisajes, asegurando recuerdos imborrables de esta Navidad.

Samsung Galaxy S24 Ultra-Walmart - Interna 2 Podés comprar en Walmart de EE. UU. y traer el Samsung Galaxy S24 Ultra vía courier. Shutterstock

¿Cómo comprar este Samsung de Walmart desde Argentina? Aquí es donde llega la información clave para el público local. Este producto se vende en las tiendas Walmart de los Estados Unidos. Esto significa que la oferta no está disponible en sucursales de nuestro país.

Sin embargo, es factible traer este equipo a la Argentina a través de envío courier (costos aparte). Los interesados deberán utilizar un servicio de importación (courier privado) para gestionar la compra y el envío. Es fundamental tener en cuenta que el precio final en pesos dependerá del tipo de cambio del día, los impuestos de importación y el costo del servicio.