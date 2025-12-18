PlayStation Plus: los 4 juegos que salen de la plataforma en enero de 2026

PlayStation Plus se prepara para arrancar 2026 con el movimiento habitual que incomoda a cualquier suscriptor: la rotación del catálogo. Mientras diciembre cerró con incorporaciones de peso en Extra/Premium —como Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty y otras—, ya quedó confirmada la primera “limpieza” del año en Sony .

La mala noticia es concreta y tiene fecha: cuatro juegos dejarán de estar disponibles en PlayStation Plus Extra (y, según región, también en Premium/Deluxe) el 20 de enero de 2026. Y, a diferencia de los títulos mensuales de Essential que se “canjean”, en el catálogo de Extra/Premium se pierde el acceso cuando se van, incluso si ya estaban descargados: para seguir jugando, toca comprar.

El “peso pesado” de la lista es Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA / Ryu Ga Gotoku Studio). Es un spin-off que vuelve a poner a Kazuma Kiryu en el centro, con ese ADN de peleas callejeras, drama y ciudad viva que convirtió a la saga en una marca de culto. Lo mejor: no es un monstruo de 80 horas; es más contenido, ideal para encarar en verano y llegar al final antes del recorte.

El segundo nombre fuerte, sobre todo para fans del anime y los mechas, es SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco). Es un RPG de acción con un gancho claro: muchísima variedad de unidades y combates que, cuando encajan, son puro fan service. Su punto débil suele ser la repetición, por eso funciona mejor en sesiones cortas o en modo “voy por mis favoritos”.

La salida que más duele en términos “indie de prestigio” es Sayonara Wild Hearts (Simogo / Annapurna Interactive). Es corto, directo y con una identidad estética rarísima (en el buen sentido): ritmo, acción y una banda sonora que empuja todo el viaje. Es de esos juegos que se disfrutan más como experiencia completa que como “uno más del backlog”.

Y para el plan más social aparece Monopoly Plus (Ubisoft), la adaptación digital del clásico juego de mesa. No inventa el género, pero suma el condimento interactivo que lo vuelve un buen salvavidas para reuniones y partidas casuales.

Embed - Wo Long Fallen Dynasty Official Gameplay Trailer

Qué conviene priorizar antes de que se vayan

Si el objetivo es llegar a tiempo, la estrategia es simple: primero lo corto y “único”, después lo largo. En tiempos estimados, Sayonara Wild Hearts es el más breve (se liquida en una tarde), Like a Dragon Gaiden suele ubicarse en una franja media, y SD Gundam Battle Alliance pide más horas si se lo quiere exprimir.

En paralelo, diciembre dejó un catálogo fuerte para equilibrar la noticia: PlayStation Plus sumó títulos grandes y variados en Extra/Premium desde el pasado 16 de diciembre de 2025, con nombres como Assassin’s Creed Mirage y Wo Long: Fallen Dynasty.

Embed

2026 también marca el giro: menos PS4 en PS Plus

Como telón de fondo, Sony ya avisó un cambio relevante: desde enero de 2026, los juegos de PS4 “dejarán de ser un beneficio clave” en PlayStation Plus y solo aparecerán de forma ocasional, con el foco puesto en PS5 tanto para los mensuales como para el catálogo.