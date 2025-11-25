Google, Gmail, la inteligencia artificial y la polémica por el acceso al contenido de los correos

El cambio en la forma en que Gmail muestra sus funciones “inteligentes” volvió a poner en discusión el acceso que la inteligencia artificial tiene al contenido de los correos. Aunque Google afirma que no usa estos datos para entrenar sus modelos generativos, la modificación en la redacción generó malestar entre usuarios y especialistas.

Desde Malwarebytes reconocieron que la confusión surgió por un cambio en el modo en que Google presenta sus funciones automáticas .

“La actualización del texto y su ubicación llevó a pensar que el contenido de Gmail podía usarse para entrenar modelos de IA, pero no es así”, señalaron desde el sitio. “La actualización del texto y su ubicación llevó a pensar que el contenido de Gmail podía usarse para entrenar modelos de IA, pero no es así”, señalaron desde el sitio.

La empresa sostiene que las opciones vinculadas a estas funciones siempre fueron opt-in (voluntarias). Sin embargo, varios usuarios reportaron que aparecían activadas por defecto. Esta inconsistencia alimentó especulaciones, justo en un contexto donde crece la discusión sobre la relación entre privacidad, automatización y servicios digitales.

Google aclara que Gmail analiza correos y archivos adjuntos para ofrecer funciones como filtrado de spam, clasificación automática o sugerencias de escritura. Pero, según su documentación oficial, ese procesamiento no se usa para entrenar sus modelos generativos, incluidos los vinculados al ecosistema Gemini. La diferencia no es menor en un momento en que la integración de herramientas basadas en IA avanza en todo el ecosistema de la compañía.

Cómo revisar la configuración y qué dicen las fuentes

El artículo detalla que, para desactivar por completo estas funciones automáticas, es necesario cambiar opciones en dos lugares distintos del menú de Gmail. El procedimiento incluye revisar los ajustes de “smart features” tanto en Gmail, Chat y Meet como en Google Workspace. Si una de las dos sigue activa, el análisis de mensajes continúa operativo.

image El asistente de Gemini coopera con la integración en Google Workspace. Google

El debate ganó fuerza luego de que Bloomberg informara sobre una demanda colectiva en California que acusa a Google de permitir que Gemini accediera a contenidos de Gmail, Chat y Meet sin consentimiento explícito. Arntz aclara que, tras revisar documentación y otros reportes, no hay evidencia de que esa práctica esté ocurriendo según las configuraciones actuales.

Consultada por medios internacionales, la compañía sostuvo que el objetivo de estas funciones es mejorar la experiencia cotidiana, no expandir capacidades de modelos generativos. “Las herramientas están pensadas para que el sistema sea más útil para cada persona”, explicaron fuentes de la empresa.

image Activar o desactivar herramientas de IA en Gmail y Meet. Google

Más allá de las aclaraciones, el cambio de lenguaje en la interfaz mostró lo sensible que sigue siendo la discusión pública sobre el uso de datos en servicios que integran inteligencia artificial. En un contexto de avances rápidos, la transparencia y la precisión terminan siendo claves para evitar confusiones en temas donde muchos usuarios buscan tener control real sobre su información.